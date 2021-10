FC Barcelone : Ansu Fati justifie sa prolongation de contrat

Le numéro 10 du Barça est désormais lié au club catalan jusqu'en juin 2027. Il s'est exprimé devant les médias ce jeudi.

Après avoir prolongé Pedri, le FC Barcelone a officialisé la prolongation de contrat de son autre pépite : Ansu Fati. Le jeune ailier, qui a récupéré le numéro 10 de Lionel Messi cet été, a signé un nouveau contrat de cinq ans et demi avec le FC Barcelone. Un contrat qui comprend une clause libératoire d'un milliard d'euros. Le club catalan veut bâtir autour de l'international espagnol et fait ansi fuir les éventuels prétendants à sa signature.

Devant la presse ce jeudi pour évoquer sa prolongation de contrat, Ansu Fati était aux anges : "C'est un honneur d'être ici, je suis très reconnaissant. De nombreux souvenirs me viennent à l'esprit. C'est un terrain historique où j'ai toujours voulu jouer. Tout cela est un rêve pour moi et ma famille, je suis très heureux. Mon premier match était contre l'Atlético de Madrid, ils ont gagné 3-1 et Adriano a marqué un grand but. Je savais que j'allais prolonger mon contrat et c'était un jour très excitant pour moi et ma famille, de pouvoir rester ici quelques années de plus. C'est ce que j'ai toujours voulu".

"Je remercie le club de continuer à me faire confiance. Je veux rendre la confiance placée en moi par le club et les fans. J'avais dit à mes agents que je voulais rester ici pendant quelques années, m'installer et avoir l'esprit tranquille. Je suis heureux de voir ce rêve se réaliser. Je suis très reconnaissant, je me sens très aimé et c'est l'un des facteurs que je ressens depuis que j'ai mis les pieds au Camp Nou. Je veux tout donner, je veux qu'ils voient que je suis dévoué et que je veux donner le meilleur de moi-même", a ajouté la pépite du Barça.

"Nous sommes au Barça et nous sommes tenus de tout gagner"

Ansu Fati est reconnaissant envers le Barça : "Pendant cette période, j'ai appris beaucoup de choses. Tout s'est passé très vite, je l'ai vécu très intensément et c'est un rêve pour moi et pour ma famille depuis le premier jour où j'ai fait mes débuts. Je ne sais pas combien de buts j'ai marqués. Mon premier but était contre Osasuna, avec une tête. Au début, je n'y croyais pas, mais je m'en souviens comme si c'était hier. Je sais qu'il y a un but au Camp Nou où je n'ai pas marqué, j'en parle toujours avec mon frère. C'est un sujet en suspens. J'en suis conscient et c'est une motivation pour pouvoir le faire".

L'ailier du Barça s'est exprimé sur le fait d'avoir récupéré le numéro 10 de Lionel Messi : "C'est une question que beaucoup de gens me posent. Il est vrai que c'est un numéro, le "10", que Leo et d'autres joueurs ont porté. Il pèse lourd et je vais être évalué en fonction de ce chiffre, mais dans ma tête, je sais ce que je peux apporter et je suis calme. Ce n'est pas de la pression, mais on entend beaucoup de choses. Personne ne va être comme Leo, je dois suivre ma voie".

Enfin, Ansu Fati a évoqué ses ambitions et hâte de disputer le Clasico : "Je suis très excité à l'idée de voir le stade très rempli. Nous aimons tous le clásico, Madrid est notre grand rival. Nous jouons à domicile, ce qui est un facteur en notre faveur et nous allons tout donner. Nous sommes au Barça et nous sommes tenus de tout gagner. Personnellement, mon objectif est de me développer en tant que professionnel et en tant que personne. Je sors d'une blessure et je dois m'adapter à la charge de travail".