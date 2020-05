EXCLU - Olmo explique sa décision de rejoindre Leipzig : "Je ne suis pas sûr qu'un transfert au Barça était une vraie option"

L'attaquant espagnol a révélé que le club allemand était le seul à avoir manifesté un intérêt concret pour ses services pendant le mercato hivernal.

Dani Olmo a expliqué sa décision de rejoindre le en provenance du Dinamo Zagreb, concédant qu'un transfert potentiel au FC Barcelone n'a jamais été une "vraie option" pour lui en janvier. Après des mois de spéculation sur son avenir, Olmo a achevé un transfert de 20 millions d'euros à Leipzig cet hiver. Le joueur de 22 ans avait passé les cinq années précédentes de sa carrière en au Dinamo, mais après ses performances exceptionnelles lors du championnat d'Europe U21 avec l' l'été dernier, il est devenu l'un des talents les plus en vogue du football européen.

Un certain nombre de grands clubs étaient liés à un transfert de l'ailier l'année dernière, y compris le Barça, et il a révélé en mars qu'il avait également reçu des offres de la et de la avant d'opter pour l' . Les pensionnaires du Camp Nou ont été présenté comme la destination la plus probable pour Olmo car il a gravi les échelons du club à La Masia avant de rejoindre le Dinamo, mais l'ailier insiste sur le fait qu'un retour en Catalogne n'a jamais vraiment été envisagé.

"Nous avons une jeune équipe ambitieuse"

Lorsqu'on lui a demandé pourquoi un transfert au Barça n'a jamais abouti, l'international espagnol a déclaré à Goal: "Peut-être que ce n'est pas une question pour moi. Cela ne s'est pas produit et je ne sais pas si c'était une vraie option. Beaucoup de choses ont été publiées dans la presse, mais j'étais heureux en Croatie. Je savais que tôt ou tard le moment du départ arriverait, comme cela s'est produit. Leipzig était l'un des clubs qui m'intéressait le plus. C'est pourquoi nous avons décidé de déménager ici".

Dani Olmo a cependant admis que l'opportunité de jouer un jour, dans le futur, en lui restait très attrayante, car il admirait la nature hautement "compétitive" du championnat espagnol : "Je l'ai dit dans le passé. Ce serait beau de jouer dans le championnat de votre pays d'origine", a-t-il déclaré. "La est l'un des meilleurs championnats du monde, très compétitif. Alors pourquoi pas ? Oui, je voudrais jouer un jour en Liga."

Dani Olmo a ajouté ce qui l'a attiré à Leipzig : "J'ai choisi Leipzig pour le projet et pour la façon dont ils s'occupent des joueurs avec du talent. Si vous surveillez l'effectif, vous pouvez vérifier que nous sommes une équipe très jeune, avec des joueurs avec une grande marge de progression mais toujours prêts pour se battre pour les objectifs les plus élevés. Cette saison, nous l'avons vu à la fois en et en . Nous sommes une jeune équipe qui aspire à tout gagner. Je pense que si nous continuons à travailler dur, nous pourrions même nous battre pour le championnat".