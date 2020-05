EXCLU - RB Leipzig : Dayot Upamecano encensé par son partenaire Dani Olmo

Dayot Upamecano n'a que 21 ans. Et pourtant, il a déjà joué plus de 100 matches avec le . Grand espoir au poste de défenseur central, il a tapé dans l'oeil de nombreux clubs européens. Tout sauf une surprise pour son partenaire à Leipzig, Dani Olmo.

Dans un entretien à Goal, le milieu de terrain espagnol confie à propos de Dayot Upamecano : "J'adore ce joueur. Je l'ai rencontré pour la première fois en demi-finale de l'Euro Espoirs et j'ai réalisé qu'il était très fort, rapide et agressif. Il est très difficile à passer. Il est le présent et le futur à la fois."

"Si on reprend, c'est qu'il n'y a pas de risques"

L'ancien Barcelonais Dani Olmo (22 ans) lâche aussi quelques mots à propos de la reprise de la prévue pour le week-end prochain : "Si le championnat est de retour, c'est parce qu'il n'y a pas de risques. On nous a dit toutes les précautions que nous devions prendre, et nous les suivons. Je ne pense pas que cette décision ait été prise de manière précipitée. Je pense qu'elle a été réfléchie. Et si ça peut redémarrer, c'est parce que rien ne se passera."

Malgré l'arrêt du championnat pendant deux mois en raison de la pandémie de Covid-19, Dani Olmo n'aborde donc pas le retour en compétition avec appréhension. En D2 allemande, le Dynamo Dresde devra pourtant manquer la reprise après que l'effectif a été mis en quatorzaine suite à deux cas avérés de Covid-19 au sein de l'équipe.