EXCLU - Mijatovic : "Hazard ne peut pas faire oublier Cristiano Ronaldo"

L’ancien attaquant du Real Madrid estime qu’il est impossible pour Eden Hazard de combler le vide laissé par Cristiano Ronaldo.

Même un an après son départ, l’ombre de Cristiano Ronaldo continue de planer sur Madrid. En quittant la Casa Blanca après neuf saisons de bons et loyaux services, la star portugaise a laissé un grand vide et celui-ci n’a pas été comblé lors de l’exercice 2018/19. Le sera-t-il cette saison avec l’arrivée au club d’Eden Hazard ?

Le prestigieux club de la capitale espagnole a dépensé 100M€ cet été pour mettre la main sur le virtuose belge, un joueur que la direction en place convoite depuis de très longues années. Logiquement, beaucoup d’espoirs et d’attentes pèsent sur l’ex-Lillois. Et les comparaisons avec son illustre prédécesseur comme numéro 7 merengue ont déjà commencé à fleurir.

Souffrant d’une tendinite actuellement, Hazard ne reviendra qu’à la mi-septembre. Il entamera alors l’opération qui consiste à conquérir le cœur des socios madrilènes. De là à faire oublier Ronaldo ? Une ancienne légende du club, Predrag Mijatovic, n’y croit pas du tout. « Hazard est un très bon joueur, c'est certain. Il est l'un des meilleurs joueurs d'Europe. Mais à mon avis, on ne peut pas s’attendre à ce qu’il fasse ce que Cristiano Ronaldo faisait, a-t-il confié dans un entretien à Goal. À mon avis, c’est impossible. Et aucun joueur ne peut jouer comme Ronaldo. »

Se hisser à la hauteur du quintuple vainqueur du Ballon d’Or n’est pas une mince affaire. Et, de manière générale, briller d’entrée avec un club tel que le Real ne l’est pas non plus. Mijatovic, qui a vu passer tant de stars à Bernabeu, ne manque pas de le rappeler : « La pression à Madrid est différente de ce qu’on pourrait trouver à par exemple, et vous avez certainement besoin d’un peu de temps pour dompter cette pression ». Hazard est désormais prévenu, même si le demi-finaliste du dernier Mondial avait assuré dès sa première conférence de presse que ce défi ne lui faisait pas peur.

« Ce n’est jamais facile à Madrid »

Durant l’intersaison 2019 et sous la direction de Zinedine Zidane, revenu aux manettes de l’équipe, le Real Madrid s’est grandement reconstruit. Outre Hazard, d’autres joueurs de qualité ont renforcé l’effectif (Eder Militao, Luka Jovic, Ferland Mendy), alors que les éléments qui étaient censés changer d’air sont finalement restés (Gareth Bale, James Rodriguez et Keylor Navas). La question est de savoir désormais si la mayonnaise va prendre. Les deux premiers matches de la saison, avec déjà un nul concédé à domicile, n’ont été qu’à moitié rassurants en ce sens.

« C’est toujours une grande équipe, estime Mijatovic. Avec de gros joueurs. Les nouveaux joueurs qui sont venus, ils doivent s’adapter. Et c’est très normal dans un si grand club. La saison ne sera probablement pas facile. Parce que ce n’est jamais facile à Madrid. La pression est importante. Mais je suis très optimiste sur le fait qu'ils jouent pour les titres. Cette chose ne changera pas à coup sûr ». Les fans de la formation castillane ne demandent qu’à le croire, surtout au sortir d’une pénible saison blanche.