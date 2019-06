OFFICIEL - Le Real Madrid annonce l'arrivée d'Eden Hazard

Le Real Madrid a officialisé ce vendredi soir le transfert d'Eden Hazard en provenance de Chelsea. Le Belge a signé un contrat de 5 ans.

C'est officiel : Eden Hazard évoluera la saison prochaine au .

Première tête d'affiche d'une nouvelle ère

Le club de la capitale espagnole a confirmé l'arrivée du milieu offensif international belge dans un communiqué publié sur son site.

"Le Real Madrid C. F. et le FC ont accepté le transfert du joueur Eden Hazard. Le joueur est lié au club pour les cinq saisons suivantes, jusqu'au 30 juin 2024. Eden Hazard sera présenté comme nouveau joueur du Real Madrid jeudi 13 juin au stade Santiago Bernabéu, après avoir passé sa visite médicale", a indiqué le Real Madrid.

Sept ans après son arrivée à Chelsea en provenance de , Eden Hazard va donc ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière dans le club le plus titré de l'histoire. Il est la première recrue significative de ce mercato estival, qui se veut très ambitieux pour la Maison Blanche après une saison ratée dans les grandes largeurs.

La manque à son tableau de chasse

Créateur, passeur, dribbleur, buteur, le numéro 10 de la sélection belge va apporter son influence technique au sein d'une attaque en quête de détonateur depuis le départ de Cristiano Ronaldo à la il y a un an. Hazard, qui traverse la meilleure période de sa carrière, a inscrit 110 buts en 352 apparitions avec Chelsea, où il a empilé les titres.

Champion d' en 2015 et 2017, il a également remporté la en 2018, la anglaise en 2015, et surtout la à deux reprises, en 2013 et 2019. Pour la campagne de la saison actuelle, sa prestation XXL en finale - un doublé et une passe décisive - lui avait permis de confirmer publiquement son départ, évoquant un "au revoir" après son match très réussi en guise de cadeau d'adieu.

L'ancien Lillois, qui n'a jamais réussi à soulever la Ligue des champions dans son tableau de chasse, espère assouvir cette ambition dans une écurie taillée pour les hautes altitudes européennes. Après son transfert, le Real Madrid, qui a déjà annoncé l'arrivée de l'attaquant serbe Luka Jović, pourrait officialiser d'autres recrues dans les prochains jours. Le défenseur international français de l'Olympique Lyonnais Ferland Mendy est notamment attendu dans la capitale espagnole.