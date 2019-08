Real Madrid : Eden Hazard récupère le numéro 7

L'international belge hérite du numéro porté par les légendes du Real Madrid comme Raul et Cristiano Ronaldo.

Le numéro d'Eden Hazard au est enfin connu. Arrivé cet été en provenance de contre 100 millions d'euros, l'international belge, qui a ouvert son compteur but avec le Real Madrid lors de son dernier match amical, portait jusqu'à présent le numéro 50. Un numéro provisoire en attendant de lui trouver mieux et de dégraisser chez les Merengue. Mais à huit jours de la reprise de la contre le , Eden Hazard est désormais fixé.

Habitué à porter le numéro 10 à Chelsea et en sélection nationale, l'international belge n'a pas hérité de ce numéro qui est détenu par Luka Modric, un des cadres du vestiaire du Real Madrid. Mais Eden Hazard portera finalement un numéro bien plus symbolique encore dans la capitale espagnole, le numéro 7. L'ancien ailier de Chelsea va succéder à des légendes du club tel que Raul et Cristiano Ronaldo qui ont marqué l'histoire du Real Madrid durant ces vingt dernières années.

Ferland Mendy portera le numéro 23

La saison dernière, ce numéro appartenait à Mariano Diaz, qui l'avait récupéré suite à son retour au bercail quelques jours après le départ de Cristiano Ronaldo à la . Annoncé sur le départ, l’ancien avant-centre de l’Olympique Lyonnais portera le numéro 24 s'il reste dans la capitale espagnole. De retour après deux saisons en prêt au , James Rodriguez, lui aussi pressenti sur le départ, a de son côté reçu le numéro 16.

Le latéral français Ferland Mendy, arrivé cet été en provenance de l'Olympique Lyonnais aura lui le 23. Les autres recrues estivales, Luka Jovic, Eder Militao et Rodrigo porteront respectivement les numéros 18, 3, 27. Takefusa Kubo, la jeune recrue japonaise, reste lui sans numéro officiel parce qu'il a été recruté pour rejoindre les jeunes du Real Madrid et évoluera principalement en équipe réserve avec la Castilla cette saison.