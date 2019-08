Real Madrid-Valladolid 1-1, Le Real concède le nul malgré Benzema

Le Real Madrid a signé un match nul décevant contre Valladolid ce samedi malgré un but de Karim Benzema et une grosse domination.

Avec Bale et James titulaire, le défiait ce samedi le . Le milieu colombien attendait une titularisation avec le club merengue depuis 832 jours et espérait certainement fêter cette occasion avec une victoire.

Et on retrouve d'ailleurs l'ancien monégasque dès le début de la rencontre qui centre pour le Gallois au coeur de la surface, lequel reprend sans contrôle avec un extérieur pied gauche qui fuit le cadre de très peu.

On retrouvera aussi Bale, très actif, quelques instanrs plus tard. L'ancien Spur lance Carvajal dont le centre permet à Benzema de placer une tête qui flirte avec la lucarne gauche de Masip. Masip qui brillera de nouveau à 5 minutes de la pause quand le portier de Valladolid devra intervenir sur une tête de Bale.

Mais le Real ne parviendra pas à faire fructifier sa domination malgré une nouvelle tête de Bale à la 53e minute. Sans solution à 20 minutes du terme, l'équipe de Zidane s'en remet à Luka Jovic, la recrue de l' , qui remplace Isco. Sur son premier ballon, Jovic place une tête puissante sur la transversale des visiteurs.

Valladolid peut aussi montrer les crocs, comme à un quart d'heure de la fin, quand Courtois détourne en boxant la lourde tentative du pied droit de Rubio. L'inspiration viendra une nouvelle fois de Benzema côté madrilène.

Le buteur français réussit un très beau contrôle et se retourne pour une frappe soudaine qui surprend enfin Masip et permet ainsi au Real de prendre enfin les devants à 8 minutes du terme. Mais Madrid concédera le nul avec un but de Guardiola à deux minutes de la fin sur une frappe entre les jambes de Thibaut Courtois.

L'article continue ci-dessous

Un résultat décevant pour les hommes de Zizou surtout au vu du scénario de la rencontre et de sa physionomie.