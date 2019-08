Économisez 222 M € ! Il n'y a pas de place pour Neymar et Hazard au Real Madrid

Comme Goal l'a confirmé la semaine dernière, la Casa Blanca est en lice pour signer l'attaquant du PSG, mais où jouerait-il à Santiago Bernabeu ?

Perdre la lutte dans un transfert avec le n’a jamais bien vu à Barcelone. Les Catalans décrivent toujours sur leur site officiel comme "une étrange manœuvre fédératrice avec le soutien du franquisme" la signature d'Alfredo Di Stefano en 1953 chez leur rival qu'ils ont été incapable de battre dans ce dossier. Luis Figo, quant à lui, n’a jamais été pardonné d’avoir quitté le Camp Nou pour rejoindre Santiago Bernabeu à l’été 2000. En effet, les Blaugrana ont même empêché le Portugais, à la retraite, de représenter le club dans un match de légendes organisé par l'UEFA avant la finale de la 2015 à Berlin.

Par conséquent, voir la superstar du , Neymar rejoindre le Madrid plutôt que de revenir en Catalogne aurait de lourdes conséquences pour le Barça. "Cela ferait mal si Neymar allait chez notre éternel rival, surtout après avoir joué pour [nous]", a confié le milieu de terrain Carles Alena plus tôt ce mois-ci. Le nom du Brésilien a également été scandé par les fans avant le début de la le week-end dernier face à l' , vendredi soir.

Josep Maria Bartomeu n'avait pas besoin d'être convaincu. Il a été la force motrice derrière les tentatives du club pour signer de nouveau un joueur parti dans des circonstances infâmes acrimonieuses il y a deux ans à peine. Ces blessures sont encore fraîches. Une action en justice est toujours en cours. Bartomeu et la majorité des supporters veulent cependant que Neymar revienne. Et Neymar veut revenir.

Barça-PSG : ça coince toujours

Il y a un problème : le PSG est prêt à vendre sa superstar à tout le monde, sauf au . Le transfert du record du monde de Neymar a ruiné les relations entre les deux clubs. Il n'y a pas de confiance entre eux. Le Parisien a même affirmé ce week-end que l'intérêt de Barca pour Neymar était un bluff, un écran de fumée destiné à ne rien faire d'autre que calmer le capitaine Lionel Messi, qui souhaiterait voir son compatriote sud-américain revenir au Camp Nou.

Certes, la décision de prêter leur plus précieuse monnaie d'échange, Philippe Coutinho, au , associée aux refus répétés d'Ousmane Dembele pour partir, suggère que le Barça pourrait ne pas être aussi sérieux au sujet de Neymar que nous le croyons. La conspiration à part, cependant, il est clair que le retour de l'international brésilien vers la Catalogne se heurte à de nombreux obstacles. Le Real Madrid espère donc tirer parti de l'impasse actuelle.

De toute évidence, Neymar est un joueur incroyablement talentueux, alors que ravir la cible principale de Barca serait extrêmement gratifiant pour le Real Madrid et ses supporters étant donné la rivalité intense qui existe entre les deux équipes. Cependant, cela aurait-il un sens d'un point de vue financier ou sportif ? Le Real Madrid doit se renforcer au milieu du terrain, pas en attaque - et certainement pas à la position privilégiée de Neymar sur l'aile gauche, où Eden Hazard est prêt à jouer une fois qu'il sera apte à faire ses débuts en compétition.

Zinedine Zidane est un admirateur de longue date d'Eden Hazard. Il a fait pression pour que le président madrilène Florentino Perez signe le Belge depuis 2009. Ce serait une surprise majeure si, après avoir signé Hazard en provenance de pour 100 M €, l'entraîneur souhaite maintenant que l'ailier changer de position juste pour accueillir Neymar. De plus, bien que son expérience à Stamford Bridge ait montré que Hazard puisse jouer dans l'axe, il est beaucoup plus à l'aise et, par conséquent, efficace sur l'aile.

Bien entendu, l’idée peut être de faire jouer Neymar en tant que numéro dix dans un 4-2-3-1, comme l’a parfois fait le PSG, ou même de l’utiliser sur le flanc droit. Mais Vinicius Junior a déjà montré qu'il était prêt à être un titulaire régulièrement, alors que Gareth Bale et son énorme salaire sont toujours présents dans l'effectif de la Casa Blanca. Donc, ce n’est pas comme si le Real Madrid n’avait pas d’option en attaque. Même Luka Jovic, qui a signé un contrat en provenance de l'Eintracht Frankfurt cet été à partir de 70 M €, devrait passer la majeure partie de la campagne à venir sur le banc, car Karim Benzema connaît actuellement une reprise fulgurante.

Et c’est en tenant compte des chiffres qu'incombe le transfert de Neymar au Real Madrid que cela commence vraiment à ressembler à un risque inutile de Real. Ils ont déjà dépensé plus de 300 millions d'euros cet été - et pourtant aucun de leurs nouveaux arrivants n'a commencé le premier match de ce samedi face au . En ayant à l’esprit les possibles restrictions du fair-play financier (FFP), peuvent-ils vraiment se permettre de dépenser plus pour mettre en place un package de 200 millions d’euros pour signer Neymar, un joueur dont ils n’ont pas nécessairement besoin ?

Zidane revoit ses plans avec Gareth Bale

Il faut espérer que l'impressionnante victoire 3-1 en Galice, remportée avec seulement 10 joueurs, a apaisé le sentiment de panique à Madrid après une pré-saison déprimante ponctuée de piètres performances et de plusieurs échecs dans leurs tentatives de dégraissage en vendant Gareth Bale et James Rodriguez. Zinedine Zidane avait certainement un ton très différent lors de la conférence de presse d'après-match de samedi. Quelques semaines à peine après avoir dit que plus tôt Bale partait, mieux c'était, le Français exprimait sa confiance envers le Gallois.

"J'ai toujours eu l'intention de le faire débuter aujourd'hui, quelle que soit la blessure d'Eden Hazard", a insisté Zidane. "Bale reste. Tout le monde dans l'équipe est positif et il en fait partie". De même, il semble que James Rodriguez, qui pourrait même signer une prolongation de contrat après avoir vu les offres de et l'Atletico Madrid aboutir à rien. Le Real Madrid est donc bien équipé en attaque, remplie de joueurs capables de briller lors des plus grands matches lorsqu'ils sont en pleine forme et en bonne santé.

Bien sûr, compter sur Gareth Bale pour ne pas se blesser durant toute la saison peut paraître périlleux. Mais signer Neymar, qui a passé une bonne partie de son temps sur la touche, serait-il beaucoup plus risqué ? En outre, il convient de noter que Zidane ne peut pas attribuer une considération plus élevée à Hazard. Il a même déjà admis qu'il préférait le joueur de 28 ans à Lionel Messi et à Cristiano Ronaldo.

Les tentatives d'Eden Hazard pour montrer pourquoi Zidane est si fan de son travail seraient gênées, et non aidées, par l'arrivée d'un homme dont la vie ressemble maintenant à un feuilleton. Le Real Madrid n'a plus besoin de drame. Ils ont besoin de stabilité, d'une personne sur laquelle ils peuvent compter. Aussi amusant que cela puisse être pour les vrais fans de signer un ancien chouchou des fans du FC Barcelone, Neymar n’est plus cet homme.

Le Real Madrid n'a jamais regretté la signature de Di Stefano ou Figo, deux superstars inestimables qui ont marqué leur l'époque. Cependant, comme le PSG l’a découvert à ses dépens, Neymar est plus difficile à gérer qu’il ne vaut le coup.