EXCLU - Pedja Mijatovic : "J’aimerais voir Neymar au Real"

L’ancienne légende du Real Madrid s’est exprimée pour Goal France et a fait part de son admiration envers la star brésilienne du PSG.

Le mercato estival touche à sa fin et les chances de voir Neymar quitter le PSG d’ici le 2 septembre prochain s’amenuisent de plus en plus au fil des jours. Même s’il n’a pas encore joué le moindre match avec l’équipe de Thomas Tuchel cette saison, le Brésilien semble être parti pour faire une troisième campagne dans la capitale française.

Le Real Madrid et le FC Barcelone, qui sont les deux clubs à s’être positionnés cet été pour recruter le champion olympique, ont donc de sérieuses raisons de baisser les bras. A fortiori après que leurs offres respectives aient été repoussées par la direction francilienne. Mais, du côté de l’ , il y en a encore qui croient en la faisabilité d’un transfert, notamment auprès des anciennes icônes de ces deux géants. C’est le cas de Pedja Mijatovic.

Joueur du Real entre 1996 et 1999 et auteur du but du sacre en finale de la Ligue des Champions 1997/1998, Mijatovic avoue être l’un des plus grands fans de l’international brésilien. "J'aimerais beaucoup voir Neymar au . Parce que c'est l'un de mes joueurs favoris", a-t-il confié à Goal .

« Neymar doit venir à Madrid »

Cette saison, les Merengue sont déjà bien pourvus en termes de valeurs sûres en attaque, avec la présence conjuguée de Benzema, Hazard, Bale et James Rodriguez. Et beaucoup parmi les observateurs s’interrogent sur l’utilité que pourrait avoir Neymar au sein de la formation de Zinédine Zidane. Ce n’est cependant pas le cas de Mijatovic. "Je suis sûr qu'il apportera au Real Madrid des qualités que l'équipe n'a pas, a-t-il tonné. Et cela les aiderait à coup sûr pour être un prétendant sérieux, non seulement pour rivaliser avec le Barça et l'Atlético en mais aussi pour viser le sacre en Ligue des Champions".

L’ancien international yougoslave, qui a occupé le rôle du directeur de football du côté de Madrid pendant trois saisons (2006-09), conclut même son intervention en affirmant que l’ancien Barcelonais "doit venir à Madrid".

La position de Mijatovic est donc claire concernant le cas Neymar. Reste à savoir si son souhait est aussi partagé par les socios de l’équipe et l’état-major du club madrilène. Et si tel est le cas, y aurait-il alors un dernier raid qui se prépare du côté de Madrid pour faire venir in-extremis la star brésilienne à Bernabeu ?