EXCLU - Arnaud Kalimuendo : "Le PSG, c'est mon club et je veux réussir ici"

Auteur de 21 buts en 13 matches avec les U19 du PSG, Arnaud Kalimuendo cartonne cette saison. Il s'est confié à Goal avant l'arrêt des compétitions.

Avant le confinement et la mise à l'arrêt du football, Arnaud Kalimuendo (18 ans) empilait les buts. L'attaquant U19 du PSG était dans sa meilleure forme. C'est simple, il restait sur 8 réalisations en 3 matches, dont un quadruplé pour sa dernière sortie en Championnat, contre Chartres (8-0). Des statistiques venues confirmer la progression de celui qui décrit la vitesse, l'explosivité et le sens du but comme ses principaux atouts.

"J'ai beaucoup parlé avec Mbappé et Cavani"

L'international français U18 a marqué 21 fois cette saison dans sa catégorie, en seulement 13 apparitions ! Et même s'il aime à rappeler que "la priorité reste le collectif", il est aujourd'hui l'un des avants-centres les plus décisifs et prometteurs de sa génération sur l'ensemble de l'Hexagone. Ce qui n'a pas échappé au club de la capitale, qui lui a fait signer son premier contrat professionnel l'an dernier, jusqu'en 2022.

Thomas Tuchel, lui, l'a déjà convié à plusieurs séances avec l'équipe première. Il n'a pas hésité non plus à l'inscrire sur deux feuilles de match en début de saison. Une certaine reconnaissance du travail réalisé par l'espoir parisien. "Je suis satisfait d'avoir connu ces groupes, dit-il pour Goal. Ça prouve que nous, les jeunes, on est pris en considération. Le club voit mes performances et ça me pousse à toujours donner le maximum."

Le natif de Suresnes, dans les Hauts-de-Seine, reconnaît qu'au contact des pros, son état d'esprit et sa façon d'aborder un match de football ont changé : "J'ai beaucoup parlé avec Kylian [Mbappé] et Edi [Cavani]. J'ai regardé leurs faits et gestes. J'ai suivi leur attitude sur le terrain, comment ils se placent..."

"Jouer avec le PSG, en , c'est ce qu'on demande"

"Je suis très jeune et je sais que pour arriver au haut-niveau il faut être bon partout, reprend-t-il. J'essaye d'être performant au quotidien, dans mon jeu sans ballon, devant le but, sur la répétition des efforts, les courses... Sur tout ! Je veux être le plus prolifique des attaquants."

Arrivé au PSG en 2012, Kalimuendo est dans les temps qu'il s'est fixé. Surtout que cette saison, il s'est montré performant en club autant qu'en sélection, terminant meilleur buteur de l'équipe de au Mondial U17 à l'automne dernier (5 buts). Un tournoi gravé "à jamais", selon ses termes : "J'ai vécu une expérience inoubliable, fantastique, avec mes camarades. Il y avait une vraie alchimie et ça nous a permis de vivre une grande aventure tous ensemble."

Une aventure bourrée de belles images, avec d'autres Titis [Aouchiche, Kouassi et Pembélé] et une troisième place à l'arrivée. L'un des moments forts de sa jeune carrière qu'il espère démarrer -et réussir en pro- sous les couleurs du PSG. "Jouer avec le , en Ligue des champions, faire quelque chose avec ce club, marquer l'histoire, c'est ce qu'on demande", reconnaît le serial-buteur des jeunes.

Et de conclure : "Le PSG c'est mon club. Je veux réussir ici. Je sais que ce ne sera pas facile, mais rien n'est impossible. Tout est une question de mental et je suis convaincu que je peux y arriver. Ma chance viendra tôt ou tard. Il faudra saisir l'opportunité."