Mondial U17 - Pas de finale pour les Bleuets

Pourtant devant de deux buts après 13 minutes, les Bleuets se sont inclinés cette nuit en demi-finale face au Brésil (2-3).

L'équipe de U17 nourrira certainement des regrets après cette élimination du Mondial U17. Trois jours après avoir surclassé l' (6-1), les protégés de Jean-Claude Giuntini avaient pourtant deux buts d'avance dans cette demi-finale après seulement 13 minutes de jeu.

Arnaud Kalimuendo, bien servi par Adil Aouchiche (7e) puis Nathanaël Mbuku après un relai de Timothée Pembélé (13e) avaient trouvé la faille dans la défense brésilienne. Le cinquième but du jeune rémois dans la compétition.

Mais la Seleçao allait refaire son retard après l'heure de jeu, d'abord par l'intermédiaire de Kaio Jorge (62e). Veron (77e) et enfin Lazaro (89e) venaient crucifier les Bleuets en fin de rencontre, alor qu'Isaac Lihadji manquait une belle opportunité à 2-2.

"C'est une défaite cruelle. Elle fait mal. On mène rapidement au score (2-0, 13e) et on aurait dû tenir. Mais [les joueurs] ont donné le meilleur d'eux-mêmes et je tiens à les féliciter. Ils ont fait un bon tournoi et je suis vraiment déçu pour eux, a déclaré après la rencontre le sélectionneur, Jean-Claude Giuntini. La ferveur, on s'y attendait mais elle a pu contribuer à créer un malaise émotionnel.

"On a un objectif : aller chercher une médaille. C'est suffisant pour remobiliser tout le monde. Ça ne sera pas facile. Ils sont abattus mais on va aller chercher une troisième place. Ça sera un bon lot de consolation", a-t-il conclu. Rendez-vous dimanche à 19h (heure française) pour la "petite finale" contre les , battus par le dans l'autre demie.