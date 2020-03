Les U19 du PSG impressionnent, Kalimuendo en grande forme

Les U19 du PSG ont atomisé Chartres (8-0) ce dimanche en championnat. Le buteur parisien Arnaud Kalimuendo (18 ans) a inscrit un quadruplé.

Les U19 du PSG ont été sans pitié pour Chartres, ce dimanche au Camp des Loges. Avec une équipe qui devrait ressembler à peu de choses près à celle qui débutera à Ajaccio, en quart de finale de la Coupe Gambardella, les hommes de Stéphane Roche se sont imposés 8-0 devant leurs supporters.

Renforcée par Loïc Mbe Soh, seul 2001 et capitaine, l'équipe parisienne n'a jamais tremblé. Et le buteur Arnaud Kalimuendo s'est illustré. Auteur d'un quadruplé, il a gonflé un peu plus ses statistiques, impressionnantes cette saison (10 buts en 7 matches de championnat).

Les stats d’Arnaud #Kalimuendo cette saison, c’est quelque chose 💥



U19 Nat: 7matchs/10buts ⚽

3m/4⚽

Gambardella 3m/7⚽



Au total 13 matchs/21 buts. Sans compter ceux en EDF🇫🇷 (12m/9 ⚽️) #PSG @goal — Benjamin Quarez (@B_Quarez) March 8, 2020

Timothée Pembélé s'est aussi montré à son avantage en marquant un doublé, dont une belle reprise de volée en deuxième période. Kenny Nagera et Adil Aouchiche ont été les autres buteurs du PSG lors de cette rencontre à laquelle Xavi Simons (reprise) et le gardien Denis Franchi (malade) n'ont pas participé.

Avec cette victoire, Paris conserve sa troisième place à cinq longeurs du leader havrais, mais avec un match en retard à disputer mercredi contre . Xavi Simons pourrait jouer quelques minutes et reprendre ainsi la compétition après son protocole commotion. Plusieurs 2001 devraient réintégrer le groupe.

Gambardella : Ajaccio et battus à une semaine des quarts

L' , qui jouait dans le même temps dans la poule D, s'est incliné contre Nîmes (2-0). Parmi les favoris pour le titre en Coupe Gambardella cette saison, le FC Nantes a également chuté ce dimanche. Une défaite à domicile face aux Guingampais de Marcel Kalonji (2-1).