Evra : "Cristiano Ronaldo devenait le bouc émissaire à la Juventus"

La star portugaise est de retour à Old Trafford après trois ans en Serie A. Son ancien collègue estime qu'il n'a pas été bien traité en Italie.

Cristiano Ronaldo est devenu un "bouc émissaire" pour les lacunes de la Juventus pendant son passage au club, selon son ancien coéquipier à Manchester United, Patrice Evra. Le quintuple vainqueur du Ballon d'Or est revenu du côté d'Old Trafford plus de dix ans après avoir écrit la première partie de sa légende en Premier League, après trois années relativement fastes à Turin avec deux Scudetto remportés, une Coupe d'Italie et une Supercoupe d'Italie.

Pourtant, malgré deux titres de footballeur de l'année en Serie A pendant son séjour en Italie, Cristiano Ronaldo s'est retrouvé dans le rôle du méchant lors de sa dernière saison - un rôle qu'Evra juge "ridicule" pour l'attaquant. "Cristiano Ronaldo a besoin d'amour et de respect", a déclaré Patrice Evra dans une interview à La Repubblica. "Au lieu de cela, à la Juve, il devenait le bouc émissaire".

"Les critiques en Italie ont été ridicules et un peu hypocrites. C'était une erreur quand Massimiliano Allegri a dit : "Cristiano ne jouera pas tous les matchs". Il n'y a pas besoin de dire des choses en public. De toute façon, le seul véritable amour de Cristiano Ronaldo est Manchester United", a conclu l'ancien latéral gauche de l'équipe de France. Le Portugais a donc vu son souhait exaucé en retrouvant son amour de jeunesse cet été.

"En Italie, on s'entraîne trop"

Comme Cristiano Ronaldo, le Français a suivi son passage à Manchester United par un transfert en Italie, et a passé deux ans et demi à la Juventus entre 2014 et 2017 sous la houlette de Massimiliano Allegri - qui est revenu chez les Bianconeri pour un deuxième mandat sur le banc de touche cette année. Patrice Evra a reconnu les prouesses de l'entraîneur, mais estime que le football italien doit se surpasser sur les plus grandes scènes.

"Il a un flair incroyable", a ajouté le vainqueur de la Ligue des champions en 2008. "Plus que Sir Alex Ferguson. Massimiliano Allegri sait toujours comment un match va se dérouler avant qu'il ne commence. Mais en Italie, on s'entraîne trop. Si on trouvait le bon équilibre, les équipes italiennes pourraient souvent gagner la Ligue des champions. Au lieu de cela, elle pousse tout à l'extrême. Pour moi, c'est un signe d'insécurité".

Patrice Evra parle en connaissance de cause pusqu'il a disputé quatre finales de Ligue des champions dans sa carrière dont une avec la Juventus lors de laquelle il s'est incliné face au FC Barcelone. La Juventus reste sur cinq finales de Ligue des champions consécutives sans le moindre succès. La dernière Ligue des champions remportée par les Bianconeri date de la saison 1995-1996.