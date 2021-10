Cristiano Ronaldo et Georgina annoncent une double bonne nouvelle

Cristiano Ronaldo et sa compagne annoncent deux grandes nouvelles au fan du joueur portugais.

Les six membres du foyer Ronaldo vont bientôt devenir huit, puisque la compagne de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, a annoncé que le célèbre couple attendait des jumeaux.

Les jumeaux seront les deuxième et troisième enfants du couple après Alana Martina, qui est née en novembre 2017. Le couple s'occupe également tous deux des trois autres enfants de Ronaldo, Cristiano Jr, 11 ans, et les jumeaux Eva Maria et Matteo, 5 ans, qui seraient nés d'une mère porteuse en juin 2017, quelques mois avant leur sœur Alana.

Après que le magazine espagnol Hola ait révélé l'histoire de la grossesse de Georgina, le couple a pris la parole sur les médias sociaux pour confirmer la nouvelle.

L'article continue ci-dessous

"Nous sommes ravis d'annoncer que nous attendons des jumeaux. Nos cœurs sont remplis d'amour - nous sommes impatients de vous rencontrer", a écrit Ronaldo dans un post Instagram où l'on voit le couple souriant tenant des images d'échographie des futurs jumeaux.

Georgina a déjà exprimé son désir d'être à nouveau mère après la naissance d'Alana Martina, déclarant dans une interview l'année dernière : "Mon désir de maternité est plus fort que tout. J'espère avoir d'autres enfants".

Le mannequin espagnol a passé le premier trimestre de sa grossesse tout en s'adaptant à sa nouvelle vie à Manchester, où la famille est arrivée l'été après que Cristiano ait signé à Manchester United, revenant au club où sa carrière a décollé, 12 ans après avoir quitté Old Trafford pour le Real Madrid en 2009.