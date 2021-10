Juventus : Agnelli ne regrette pas Cristiano Ronaldo

Le président de la Juventus ouvre l'assemblée des actionnaires et défend l'idée de la Super League : "Le système a besoin d'un changement".

C'est une journée importante à la Juventus où se tient l'assemblée des actionnaires pour approuver les comptes annuels. Andrea Agnelli a ouvert la séance à l'Allianz Stadium. Plusieurs sujets ont été balayé et notamment le départ de Cristiano Ronaldo. L'international portugais a quitté la Juventus en toute fin de mercato, cet été, pour retourner à Manchester United, le club l'ayant vu exploser au plus haut niveau et être couronné meilleur joueur de la planète pour la première fois.

Le départ de Cristiano Ronaldo a fait mal à la Juventus étant donné que le club italien n'a pas eu le temps de remplacer le quintuple Ballon d'Or de la manière dont il le souhaitait et a seulement pu enregistrer le renfort de Moïse Kean, en attaque, entre le moment où le Portugais a quitté l'Allianz Stadium et la clôture du marché des transferts. Néanmoins, Andrea Agnelli ne garde aucune rancoeur envers l'ancien numéro 7 de la Juventus.

Le président de la Juventus a remercié Cristiano Ronaldo pour son passage chez les Bianconeri mais considère tout de même que l'institution est au-dessus de n'importe quel joueur : "Avoir le plus grand joueur du monde a été un honneur et un plaisir. Et si nous pensons à ce qu'il a fait, nous ne pouvons qu'applaudir Cristiano et le remercier. La seule honte est que nous l'avons eu pendant 1 an et demi sur 3 sans public. La Juventus est plus grande que quiconque, la Juventus passe avant toute personne."

Agnelli ne veut pas abandonner l'idée de la Super League

Le président de la Juventus, entre autres sujets, est également revenu sur la naissance du projet de Super League dans lequel le club reste impliqué avec le FC Barcelone et le Real Madrid : "La naissance de la Super League a été la prise de conscience par 12 clubs que l'échafaudage obsolète sur lequel repose le football refuse tout changement pour maintenir une classe politique qui ne prend pas de risque, ne veut pas décider et veut encaisser".

"Je ne veux pas abandonner et je n'abandonnerai pas. Le système a besoin d'un changement et la Juventus en fera partie, mais je répète que seul un dialogue constructif peut nous permettre de parvenir à un changement satisfaisant pour tous. Je défie quiconque de me confirmer que le système actuel du football professionnel est satisfaisant. J'entends tout le monde se plaindre, il est surprenant que chaque tentative de réforme soit mise au placard", a ajouté le dirigeant de la Juventus.

Agnelli a ensuite expliqué les difficultés économiques actuelles de la Juventus, manifestement liées aussi, sinon principalement, à la pandémie : "Le plan d'investissement de la Juventus proposé en 2019 était crédible et aurait apporté ses effets maintenant après une période physiologique de pertes. Mais il est clair que certaines thèses ont changé et qu'il faut maintenant revenir à la crédibilité. Nous avons joué 60 matchs sans public depuis le début de la pandémie jusqu'à la réouverture des stades. Nous porterons une perte de 209,9 millions d'euros. Il est juste de venir et d'expliquer ce qui se passe. Nous allons renouveler le conseil d'administration, nous allons également proposer une nouvelle proposition d'augmentation de capital de 400 millions, qui fait suite à l'augmentation de capital approuvée en septembre 2019 pour 300 millions."