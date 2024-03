Euro 2024, la déclaration étonnante de Deschamps après la qualification de la Pologne

La dernière nation qualifiée dans le groupe D de l’Euro 2024 est désormais connue. Il s’agit de la Pologne après sa victoire contre le Pays de Galles.

Inconnue depuis quelques mois, la dernière équipe du groupe D du prochain Championnat d’Europe est désormais connue du grand public sportif. Ceci à l’issue du match disputé entre le Pays de Galles et la Pologne, mardi soir. Après un match nul vierge au bout du temps imparti au jeu, Robert Lewandowski et ses coéquipiers ont pris le dessus à la séance des tirs au but en s’imposant 4-5.

La Pologne rejoint les Bleus, Deschamps inquiet

Après la victoire difficile contre le Chili (3-2) au Stade Orange Vélodrome, mardi soir, le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps, a été appelé à commenter la qualification de la Pologne, qui rejoint le groupe F en tant que dernier adversaire des Bleus au prochain Euro en Allemagne. En effet, l’ancien coach de l’OM a fait part de son inquiétude soulignant un groupe relevé. Toutefois, Deschamps entend donner le meilleur pour faire une bonne compétition.

Getty Images

« Notre groupe va être dense et solide. L’Autriche en a mis six. On s’était déjà fait secouer par l’Autriche en Ligue des nations. Il faudra être à notre meilleur niveau. L’adversité en poule est haute. Il faudra être au top », a déclaré le sélectionneur des Bleus en conférence de presse après le match France-Chili (3-2).

L'article continue ci-dessous

Getty Images

Le programme des Bleus à l’Euro 2024

Le prochain rassemblement des Bleus à Clairefontaine est prévu le 28 mai. Celui-ci sera ponctué par deux matchs préparatoires les 5 et 9 juin à Metz, puis Bordeaux face à des adversaires à déterminer. Après avoir connu la dernière équipe qualifiée dans sa poule, l’Equipe de France a désormais une idée claire de son programme pour l’Euro 2024.

La compétition démarre le 14 juin et prend fin le 14 juillet 2024. En effet, pour leur entrée en lice, les Bleus auront à en découdre avec l’Autriche le lundi 17 juin (21 heures) à la Düsselforf Arena. Quatre jour plus tard, viendra le choc du groupe D face aux Pays-Bas, le 21 juin au Red Bull Arena (21 heures). Un adversaire que les Bleus avaient déjà battu lors des éliminatoires de la compétition.

(C)Getty Images

Enfin, Kylian Mbappé et ses coéquipiers clôtureront leur phase de groupes face au barragiste et dernier qualifié, la Pologne. Cette rencontre se jouera le mardi 25 juin (18 heures) au Westfalenstadion de Dortmund.

Si les huitièmes de finale démarrent le 29 juin, les Bleus pourraient jouer le 30 juin s’ils venaient à être repêchés parmi les meilleurs troisièmes ou, de manière plus probable, le 1er (2e du groupe D contre 2e du groupe E) ou le 2 juillet (1er du groupe D contre 2e du groupe F).