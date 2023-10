Ce vendredi, l’équipe de France a obtenu sa qualification à l’Euro 2024 en battant les Pays – Bas (1-2).

En déplacement ce vendredi à Amsterdam, l’équipe de France s’est imposée (1-2) grâce à un doublé de Kylian Mbappé.

Mbappé glace la Joan Cruyff Arena

La rencontre commence sous un faux rythme. La première alerte vient des néerlandais. Centre néerlandais, au sol depuis le côté droit. Maignan se couche pour bloquer le ballon avant de relancer vite (6e).

Clauss accélère sur la droite et retrouve le ballon dans un second temps sur une passe en une touche de Griezmann, trouvé par Coman. Son centre devant le but est repris par Mbappé, qui marque d'une reprise du droit à bout portant (0-1,7e).

En 72 sélections en équipe de France, Kylian Mbappé totalise déjà 41 buts. Exactement comme le bilan de Michel Platini. Tchouaméni tente de trouver Kolo Muani d'un long ballon dans la profondeur. Aké gagne son duel et laisse filer jusqu'à son gardien (12e).

Coman fait la différence avant de rechercher Griezmann sur la droite de la surface. Il est repris sur le fil avant de pouvoir centrer (14e).Coman fait encore des dégâts par ses dribbles sur le côté droit. Son centre en rupture est légèrement trop long pour être repris et termine en sortie de but (19e).Tchouaméni prend sa chance devant la surface, en glissant. Sa tentative manque de puissante et peut être captée par Verbruggen (22e).

Mbappé vise Clauss dans la profondeur sur le côté droit en tombant. Sa passe est trop profonde mais le ballon est rapidement récupéré par ses partenaires(25e).

Au tour de Simons de prendre sa chance après un rush parti de la gauche. Son tir aux abords de la surface est dévié en corner. Cela ne donne rien mais le ballon reste dans le camp français (28e).Aké manque totalement sa passe dans l'axe, rendant le ballon à Kolo Muani. Il commet ensuite la faute et offre un bon coup franc aux Bleus (32e).À la conclusion d'une transition, Simons récupère le ballon devant la surface et prend sa chance d'une frappe croisée au sol. Maignan se détend pour repousser le ballon (36e).

Les Pays-Bas reprennent le contrôle du ballon mais manquent de tranchant pour inquiéter véritablement la défense française en attaque placée (40e).Au terme d'une offensive lancée par Clauss plein axe, Mbappé est trouvé sur la gauche de la surface et se fait contrer, devant un bloc dense. Le ballon file dans un second temps en sortie de but (43e).

Mbappé, historique

Au terme d'une contre-attaque, Malen réussit son contrôle dans la surface, dos au but. Sa frappe est freinée par L. Hernandez et bloquée par Maignan (49e).

Le capitaine des Bleus sollicite un une-deux avec Rabiot, qui lui redonne le ballon devant la surface, sur la gauche. Son tir puissant du droit termine sous la barre, côté opposé, et ne laisse aucune chance à Verbruggen (0-2,53e). Grace à ce second but, le natif de Bondy bat le record de Michel Platini.

Mbappé tente de jouer au sol avec Griezmann sur un corner côté gauche. Les Bleus repassent par l'arrière mais conservent la possession (60e).L'équipe de France a la mainmise sur ce match depuis le deuxième but de Mbappé et fait tranquillement tourner le ballon dans son camp. Les Pays-Bas sont toujours sans réponse (63e).Mbappé sert Griezmann qui décale Coman sur la droite. Son tir en angle fermé est contré en corner (69e).Clauss déborde sur la droite et trouve Mbappé, qui tente de centrer en une touche. Le ballon est rendu malgré ce bel effort (74e).

Après un superbe contrôle pour effacer Tchoumaéni devant la surface, Malen déclenche une frappe puissante, décalé sur la droite. Cela passe juste à côté de la lucarne opposée (81e).

Après avoir réalisé un petit pont sur Thuram, Hartman trouve Bergwijn en relais sur la gauche avant de frapper dans un angle fermé. Son tir du gauche au premier poteau trompe Maignan, qui avait anticipé un centre (1-2,85e). Avec cette victoire, l’équipe de France compte désormais 15 points et se qualifie pour la phase finale de l’Euro qui se disputera l’été prochain en Allemagne.