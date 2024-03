Equipe de France : Olivier Giroud sème le doute sur son avenir

L’international français, Olivier Giroud, maintient le suspens sur son avenir en club et en Equipe de France.

A l’instar de Kylian Mbappé et d’Adrien Rabiot, l’avenir d’Olivier Giroud est également au centre de l’actualité. Les trois internationaux français arrivent en fin de contrat l’été prochain avec leurs clubs respectifs et leur avenir reste toujours aussi flou. Alors qu’Olivier Giroud devrait quitter l’AC Milan en fin de saison, le champion du monde 2018 a pris tout le monde au dépourvu ce dimanche.

La réponse énigmatique de Giroud sur son avenir en club

Arrivé à l’AC Milan en 2021 en provenance de Chelsea, Olivier Giroud arrive au bout de son contrat en juin prochain. Mais l’international français n’a toujours pas prolongé avec le club lombard et son avenir s’écrit clairement loin de Milan. L’homme qui a contribué au retour au premier plan des Rossoneri ces dernières années avec un Scudetto remporté en 2022, devrait ainsi s’offrir un nouveau challenge.

Mais alors que les médias annonçaient un départ probable de Giroud en MLS au Los Angeles où il retrouverait Hugo Lloris, l’ancien joueur d’Arsenal a balayé cette piste ce dimanche. « No comment. Je suis en équipe de France et la saison n’est pas finie. Je n’ai rien à déclarer. Si un ancien coéquipier essaie de me convaincre ? Non, je n’ai rien à déclarer », lâche Olivier Giroud au micro de Téléfoot.

Olivier Giroud n’a pas encore fini avec l’Equipe de France

Outre son avenir en club, l’avenir d’Olivier Giroud en Equipe de France fait également parler. Il y a quelques mois, le Tricolore laissait entendre que l’Euro 2024 pourrait être sa dernière compétition internationale en cas de sacre des Bleus. Interrogé à nouveau sur cette éventualité, l’ancien attaquant de Montpellier a préféré maintenir le suspens cette fois-ci.

« Est-ce que cet Euro peut être ma dernière compétition avec la France ? Ça peut. Ça peut l’être, oui. Comme je l’ai dit, on est plus proche de la fin que du début, mais il faut profiter de chaque instant mais je n’ai rien annoncé pour l’instant », confie-t-il.