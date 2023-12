Equipe de France : Olivier Giroud annonce la date de sa retraite

Olivier Giroud a révélé samedi la date de sa retraite internationale avec l’Equipe de France.

Quelques heures seulement après le tirage au sort de l’Euro 2024 où la France se retrouve dans un groupe difficile, Olivier Giroud fait une importante annonce. Taulier de l’Equipe de France, le meilleur buteur de l’histoire des Bleus révèle la date de sa retraite internationale.

Giroud s’éclate encore avec la France

En 12 années passées sous les couleurs tricolores, Olivier Giroud a vu de nombreux joueurs passer la porte de l’Equipe de France. Après la finale de la Coupe du Monde 2022 (perdue face à l’Argentine), Hugo Lloris et Raphael Varane ont claqué la porte de la France. Mais l’attaquant de l’AC Milan, lui, continue de prendre son pied avec les Bleus et prend du plaisir à être à l’écoute des jeunes. « Je suis arrivé le 11 novembre 2011, ça fait quelques années. Je m’éclate avec cette nouvelle génération, même s’il y a 20 ans de différence avec le petit jeune, le dernier arrivé, Warren Zaïre-Emery. Je m’entends super bien avec les mecs, même s’il y a un écart de générations. Il y a un super groupe, c’est ce qui fait que j’ai voulu continuer », confie Olivier Giroud au micro de RMC.

Olivier Giroud s’en ira…après l’Euro

Cependant, toute chose ayant une fin, Olivier Giroud ne s’éternisera pas en Equipe de France non plus. Le champion du monde 2018 annonce qu’il va prendre sa retraite après avoir remporté le seul trophée qui lui échappe avec l’Equipe de France. « Il me manque cet Euro. Si on la gagne, je tirerai ma révérence. Ce sera peut-être le cas aussi si on ne va pas au bout. Je profite de chaque instant. J’avais dit avec certains mecs que si on gagnait le Mondial 2022, je me retirais. Mais j’ai soif de titres avec mon pays. J’ai beaucoup d’espoirs et d’ambitions. Si elle se passe bien, il est possible que ce soit une éventualité » déclare Olivier Giroud.