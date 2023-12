Les Pays-Bas et l’Autriche au menu de la France à l’Euro 2024

L’Equipe de France connait désormais ses adversaires à l’Euro 2024 après le tirage au sort effectué samedi.

Le tirage au sort de l’Euro 2024 a eu lieu samedi 02 décembre à Hambourg. Placé dans le chapeau 1, la France qui s’attendait à un tirage clément, se retrouve finalement dans un groupe, on ne peut plus, relevé.

Le tirage au sort de la France

Vice-championne du monde en titre et auteure d’un impressionnant parcours lors des éliminatoires, l’Equipe de France est désormais fixée sur ses adversaires à l’Euro. Avec ses sept victoires et un nul en huit matchs lors des qualifications, la France s’était assurée une place parmi les têtes de séries qui lui éviteraient de se retrouver dans un groupe relevé. Mais les Bleus auront finalement plus de boulot à faire à l’été 2024 en Allemagne. Classés dans le groupe D, les hommes de Didier Deschamps, absent au tirage pour une raison surprenante, vont retrouver les Pays-Bas, qu’ils ont affrontés en éliminatoires et l’Autriche. Le quatrième adversaire des Bleus sera le vainqueur des barrages de la voie A (Pologne, Estonie, Pays de Galles, Finlande).

Le programme des Bleus à l’Euro 2024

L’Euro 2024 démarre en Allemagne à l’été (14 juin au 14 juillet 2024, ndlr). L’Equipe de France, elle, entrera en lice le 17 juin avec son premier match contre l’Autriche à Dusseldorf. Le deuxième match de la France l’opposera ensuite aux Pays-Bas, le 21 juin à Leipzig. Et enfin, les hommes de Didier Deschamps feront face au vainqueur des barrages de la voie A (Pologne, Estonie, Pays de Galles, Finlande) le 25 juin. L’Equipe de France devra alors se défaire de ces adversaires non moins forts pour se qualifier en phase finale et filer droit vers son objectif ultime.

Le tirage au sort complet de l’Euro 2024

Groupe A

Allemagne (pays hôte)

Ecosse

Hongrie

Suisse

Groupe B

Espagne

Croatie

Italie

Albanie

Groupe C

Slovénie

Danemark

Serbie

Angleterre

Groupe D

Vainqueur des barrages de la voie A (Pologne, Estonie, Pays de Galles, Finlande)

Pays-Bas

Autriche

France

Groupe E

Belgique

Slovaquie

Roumanie

Vainqueur des barrages de la voie B (Israël, Islande, Bosnie, Ukraine)

Groupe F

Turquie

Vainqueur des barrages de la voie C (Géorgie, Luxembourg, Grèce, Kazakhstan)

Portugal

République tchèque