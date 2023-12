Euro 2024 : L’inquiétude de Deschamps après le tirage au sort des Bleus

Didier Deschamps s’est exprimé après le tirage au sort de l’Equipe de France à l’Euro 2024.

Absent de la cérémonie, Didier Deschamps a suivi avec beaucoup d’attention le tirage au sort de l’Euro 2024. Le sélectionneur français a réagi au micro de TMC au tirage son équipe, la France, qui se retrouve dans un groupe compliqué. Et, il y a moins d’optimisme du côté de Deschamps.

Le tirage de la France ne plaît pas à Deschamps

La France va retrouver des vieux adversaires à l’Euro 2024. Les Bleus ont été classés dans le groupe D en compagnie des Pays-Bas, l’Autriche et le vainqueur des barrages de la voie A (Pologne, Estonie, Pays de Galles, Finlande). Un tirage difficile pour Didier Deschamps. « C’est difficile. Le fait notamment d’avoir eu les Pays-Bas. Qu’on a certes battu en qualifications, mais ça amène un groupe plus difficile. Et l’Autriche qu’on avait rencontrée en Ligue des nations, c’était compliqué. C’est un groupe dense et on ne connait pas le dernier invité. Difficile », lance le sélectionneur de l’Equipe de France.

Didier Deschamps s’inquiète pour la France

Non seulement Didier Deschamps n’est pas très enjoué par le tirage au sort de son équipe, mais le sélectionneur français craint ses adversaires dont un en particulier. « Qui m’inquiète le plus ? Potentiellement, les Pays-Bas ont plus de qualité. Mais les Autrichiens ce n’est jamais facile de les jouer. Mais, quand même, les Pays-Bas au complet font partie des meilleures nations européennes », poursuit le champion du monde 1998. Toutefois, l’ancien marseillais avoue que ce tirage est moins difficile que celui de l’Euro précédent où la France a dû affronter le Portugal, l’Allemagne et la Hongrie. « Moins dense qu’au précédent Euro ? C’est moins pire oui, mais il faut être prêt tout de suite. Il faudra faire le nécessaire sur le 1er et le 2e match, pour pouvoir gérer en vue du 3e », confie Didier Deschamps.