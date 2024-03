Equipe de France, l’incroyable retour de Karim Benzema

S’il avait annoncé sa retraite internationale entre temps, Karim Benzema est désormais ouvert à un retour en Bleu. Tout savoir ci-dessous.

Karim Benzema pourrait faire son retour en Equipe de France. Après la finale de la Coupe du monde 2022 perdue face à l’Argentine, l’ancien attaquant du Real Madrid avait pris une décision forte : mettre un terme à sa carrière internationale.

Benzema avait annoncé sa retraite internationale

Blessé avant la Coupe du monde 2022, Karim Benzema n’avait pas pu prendre part à la compétition avec l’Equipe de France. Alors que sa blessure avait suscité de vives polémiques avant, pendant et après le Mondial au Qatar, l’avant-centre formé à l’Olympique Lyonnais avait jugé bon de mettre un terme à sa carrière en Bleu.

« J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier! J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin », avait indiqué Karim Benzema sur les réseaux sociaux, avec un hastag "Nueve", l'un de ses surnoms, et une photo de lui sous le maillot de l'équipe de France. Ceci au lendemain de la finale perdue par les Bleus contre l’Albiceleste. Ballon d'Or 2022, l’ancien du Real Madrid était resté à 97 capes en Bleus, pour 37 buts.

L'article continue ci-dessous

Vers un retour de Benzema en Bleu ?

Environ deux ans après cette déclaration, Karim Benzema pourrait revenir sur sa décision. A en croire les informations de La chaîne L'Equipe, Karim Benzema, tout comme Kylian Mbappé, est intéressé par une participation aux Jeux olympiques de Paris 2024 avec l'équipe de France olympique. L'attaquant d'Al-Ittihad reste ouvert à un retour.

Interrogé sur le sujet par Virginie Sainsily, journaliste à La chaîne L'Equipe, l'attaquant de 36 ans n’a pas caché son envie de faire partie de l’équipe que va conduire Thierry Henry aux Jeux Olympiques de Paris 2024. « Je lui ai demandé si l'idée d'y participer lui plairait, il m'a répondu : 'pourquoi pas, bien sûr, ça peut être top', en précisant évidemment que la décision ne lui revenait pas », a expliqué la journaliste en plateau.

Mais faut-il savoir que la décision finale revient à Thierry Henry, sélectionneur de l’Equipe de France Espoirs. Ce dernier reste d’ailleurs septique pour la participation de Kylian Mbappé, qui pourrait être bloqué par le Real Madrid.