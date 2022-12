Le staff des Bleus donne enfin sa version sur Karim Benzema

La situation autour du Ballon d'Or, forfait à quelques jours de la Coupe du monde, continue de beaucoup faire parler.

Forfait à trois jours de l'entrée en lice de l'équipe de France face à l'Australie, Karim Benzema a décidé de prendre sa retraite internationale après la finale perdue, sur fond de tensions avec le staff tricolore.

Selon la presse espagnole, les médecins du Real Madrid n'auraient pas compris le choix de renvoyer le Ballon d'Or chez lui alors qu'il auraut pu être remis à temps pour disputer les derniers matchs du tournoi.

Quelques jours après la défaite face à l'Argentine, Guy Stephan donne sa version dans un carnet de bord tenu pour le Parisien.

"19 novembre. Nous avons le sourire : Karim Benzema et Raphaël Varane participent à leur premier entraînement avec l'ensemble du groupe", écrit-il alors.

Avant le drame : "Malheureusement, Karim Benzema va se blesser. Les examens qu’il passe dans la soirée confirment la lésion à la cuisse. Il va nous quitter très tôt le lendemain matin pour Madrid.

"Nous sommes peinés pour lui car cette Coupe du monde était un objectif. C’est un gros coup dur pour l’équipe de France, compte tenu de son aura et de son talent mais on n’a pas le choix, il faut rester positif et ne pas tomber dans la sinistrose, alors que les forfaits de joueurs cadres s’accumulent."

Sans KB19, les Bleus iront jusqu'en finale, espérant offrir au Madrilène un titre de champion du monde honorifique puisqu'il n'a jamais été remplacé dans le groupe. En vain, à l'issue d'une finale aussi folle que cruelle.