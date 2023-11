EDF : Kingsley Coman défie Ousmane Dembélé

Kingsley Coman a envoyé un message fort à Ousmane Dembélé pour la place de titulaire en Equipe de France.

Kingsley Coman est à la lutte avec Ousmane Dembélé pour une place de titulaire sur l’aile droite en Equipe de France. Toujours performant avec en club, l’attaquant du Bayern Munich s’est vu devancer par le Parisien lors de la Coupe du Monde au 2022, Dembélé ayant été titulaire tout au long de la compétition. Mais la donne a changé ces derniers mois notamment avec la titularisation de Coman face aux Pays-Bas et contre Gibraltar. Au micro de Canal+, l’ancien joueur du PSG est revenu sa la concurrence avec Dembélé et lui lance un défi.

Getty

Coman veut rendre la vie dure à Dembélé

Kingsley Coman a enfin la reconnaissance qu’il mérite en Equipe de France. Toujours régulier avec le Bayern Munich, le joueur est enfin titulaire avec les Bleus. Il revient d’abord sur cette période où il a toujours été relégué au second plan pour…Dembélé. « Forcément, ça fait beaucoup d'années que je suis titulaire en club. En sélection, c'est différent. Parfois je suis titulaire, parfois je suis remplaçant », confie Kingsley Coman. Le joueur de 27 ans aborde ensuite sa concurrence avec Ousmane Dembélé sur le flanc droit. Désormais installé sur l’aile droite, Kingsley Coman ne compte pas retourner sur le banc. « Après, j'ai la confiance du coach mais forcément, en étant un joueur qui joue régulièrement dans son club et dans un grand club, on aspire toujours au meilleur. On veut être sur le terrain et pouvoir tout donner pour l'équipe. Et donc forcément, on veut être titulaire », ajoute l’international français.

Deschamps calme le jeu

En conférence de presse ce lundi en prélude au match face à la Grèce, Didier Deschamps a également évoqué le cas de Kingsley Coman. A en croire le sélectionneur français, la compétition reste ouverte entre le Bavarois et Ousmane Dembélé. « Qu'il puisse marquer plus de buts, tant mieux pour lui, il sait très bien que ça n'a pas toujours été le cas. C'est mieux pour lui pour sa confiance, pour le libérer encore plus. Il a le potentiel pour être titulaire, comme d'autres joueurs aussi », a déclaré Deschamps.