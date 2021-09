Eden Hazard : "Je suis heureux à Madrid, j'aime ma vie là-bas"

Le milieu offensif du Real Madrid a démenti être malheureux de sa situation en Espagne, assurant être prêt à le montrer sur le terrain cette saison.

Eden Hazard a démenti les allégations selon lesquelles il ne se sent pas à l'aise au Real Madrid. Le meneur de jeu belge a tenu à souligner qu'il est "très heureux" dans la capitale espagnole, même si le joueur de 30 ans n'a pas réussi à avoir l'impact souhaité depuis qu'il a quitté Chelsea pour rejoindre l'Espagne durant l'été 2019.

Il a été suggéré que toutes les parties pourraient chercher à réduire leurs pertes, ce qui permettrait de prendre un nouveau départ, mais Eden Hazard insiste sur le fait qu'il reste pleinement attaché à la cause de la Maison Blanche. Interrogé sur les rumeurs qui l'entourent, Eden Hazard a mis les choses au clair face aux médias.

"Je sais que je peux faire de bonnes choses là-bas"

"Ce n'est pas vrai que je ne suis pas heureux au Real Madrid, je suis très heureux au club et vous savez qu'un joueur est heureux quand il joue et marque des buts. Je n'ai pas beaucoup joué ou marqué mais cela n'affecte pas l'affection que j'ai pour le club. Je suis heureux à Madrid, j'aime ma vie là-bas. La situation s'est compliquée à cause du Covid, des blessures et tout, mais un joueur est heureux quand il joue des minutes, c'est plus facile d'être heureux quand on marque", a insisté le Belge, lucide.

"Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais je suis heureux là-bas. Je sais que je peux faire de bonnes choses là-bas et c'est tout. Quand je marquerai des buts, quand je sourirai à nouveau, tout le monde dira que je suis heureux, mais je le suis déjà. C'est juste que je ne peux pas jouer et que je ne peux pas marquer, et c'est ce qui me manque", a ensuite reconnu l'ancienne gloire de Chelsea, révélée sous les couleurs du LOSC. En trois saisons à Madrid, il n'a fait que 46 apparitions avec le club.

Sur l'ensemble de ces sorties, seuls cinq buts ont été marqués, dont quatre en 2020-21. Eden Hazard a débuté deux des trois matches de Liga du Real cette saison, et est sorti du banc lors du dernier, aidant l'équipe de Carlo Ancelotti à récolter sept points. Il est lié par un contrat qui court jusqu'en 2024, ce qui signifie que le temps joue encore en sa faveur lorsqu'il s'agit de prouver sa valeur dans la capitale espagnole et de convaincre les sceptiques. Même si cela n'aura rien d'une chose aisée.