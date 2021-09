Romelu Lukaku : "Je n'aurais quitté les Nerazzurri que pour Chelsea"

Dans des propos accordés à HLN, Romelu Lukaku s'est confié sur les coulisses de son grand retour en Angleterre, sous les couleurs de Chelsea.

Romelu Lukaku admet qu'il a forcé la main de l'Inter après avoir appris que l'intérêt de Chelsea était "sérieux" durant le dernier mercato estival, l'attaquant belge étant déterminé à valider son grand retour chez les Bleus. Le joueur a finalement été transféré contre 115 millions d'euros, après que trois offres précédentes aient été repoussées.

Ukraine - France : Coman a une (énième) opportunité à saisir​

Romelu Lukaku a commencé à craindre qu'un accord ne soit jamais conclu, ce qui l'a poussé à chercher à discuter avec ceux qui étaient au centre des discussions alors que son cœur commençait à revenir à Stamford Bridge. Dans des propos accordés à HLN, il s'est confié sur les coulisses de son grand retour en Angleterre.

L'article continue ci-dessous

"Je n'aurais quitté les Nerazzurri que pour Chelsea"

"Avec la troisième offre de Chelsea, j'ai su que c'était sérieux et que je n'étais plus là. Chelsea a offert 110 millions d'euros plus [Davide] Zappacosta, mais l'Inter a dit non, alors je suis allé au bureau de [Simone] Inzaghi pour demander de trouver un accord. J'étais encore à l'Inter, mais ma tête était déjà à Londres", a confié le buteur.

"L'Inter m'a sorti de la merde, je n'aurais quitté les Nerazzurri que pour Chelsea", a ensuite assuré Romelu Lukaku, vivement critiqué en Italie. Chelsea l'avait signé pour la première fois en 2011, alors qu'il était un adolescent prometteur qui avait éclaté aux yeux de l'Europe à Anderlecht. Il n'avait néanmoins disputé que 15 matches et n'avait pas inscrit le moindre but pour les Blues avant d'être prêté à West Brom et Everton, pour enfin être transféré définitivement à Goodison Park en 2014.

Sa cote ne cessant de grimper, il est ensuite transféré à Manchester United en 2017. Ses qualités n'ont cependant jamais été pleinement appréciées à Old Trafford, et il est parti à l'Inter après deux saisons chez les Red Devils. Ces deux années productives en Italie lui ont permis de marquer 64 buts en 95 apparitions et de remporter le titre de champion de Serie A. Ces exploits ont convaincu Chelsea qu'il méritait une nouvelle chance. Cet été, le retour tant rêvé a donc pris forme. Place au second chapitre !