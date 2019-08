Le PSG reste ouvert aux négociations pour Neymar

Le PSG est prêt à écouter de nouvelles offres pour Neymar, mais reste intransigeant en ce qui concerne les conditions posées.

Le cas Neymar continue d’alimenter vivement les rumeurs et agiter le microcosme en cette période de fin de mercato. Il ne se passe pas un jour sans qu’une nouvelle information concernant sa situation ne circule à son sujet. Et le sujet passionne autant les médias espagnols que français.

Lundi soir, il a été révélé par la radio RAC-1 que le Barça s’apprête à passer à l’attaque en formulant une proposition écrite pour son ancien joueur , chose qu’il n’avait pas encore fait jusqu’à maintenant. Il s’agirait d’une ultime offensive, et le clan de l’international auriverde serait déjà au courant de ce raid à venir .

À court de liquidités, et après s’être faits recalés pour les différents montages proposés impliquant certains de leurs joueurs, les Blaugrana envisagent de demander un prêt avec option d’achat pour leur cible. Une solution qui n’enchante pas particulièrement Paris, même si, comme l’indiquait Goal il y a quelques jours, les responsables franciliens sont disposés à étudier la proposition .

Un prêt oui, mais sous certaines conditions

Dans l’esprit de l’état-major parisien, il ne peut cependant y avoir d’accord si le club n’y trouve pas son intérêt. Or, céder son joueur en prêt sans rien toucher cet été ne lui sera guère profitable. Une source du club l’aurait même confirmé à L’Equipe : « On est ouvert mais le point n'est pas le montage mais de satisfaire les conditions financières demandées ».

Le PSG n’est pas disposé à céder Neymar pour une somme inférieure à celle qu’il avait déboursée pour l’enrôler il y a deux ans. Et sur les 220M€ en question, le club français attend au moins 100M€ susceptibles d’être utilisables instantanément afin de pouvoir à son tour se renforcer et recruter le notamment un nouveau gardien pour remplacer Kevin Trapp. C’était la position du club en fin de semaine dernière, et elle n’a pas dû trop évoluer.

Barcelone n’est bien sûr pas le seul club à pister Neymar. C’est aussi le cas du , qui a déjà émis des propositions et qui ont été immédiatement repoussées par les Parisiens. Et, selon les révélations faites par Globo Esporte, la serait également entrée dans la danse. Les Piémontais cherchent à vendre Paulo Dybala au plus vite afin de pouvoir passer à l’offensive.

En somme, tout reste ouvert pour Neymar et plusieurs scénarios sont possibles. En attendant, l’ancien Blaugrana continue de s’entrainer avec Paris sans pouvoir jouer. Une situation qui n’est pas idéale, et qui manifestement commence à impacter le rendement de l’équipe .