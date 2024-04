Dybala s'éloigne du Barça

Fabrizio Romano a tenté de calmer les ardeurs de Dybala, déclarant qu'il ne se passait pas grand-chose avec l'Argentin actuellement.

Le meneur de jeu de l'AS Rome Paulo Dybala a encore un an de contrat, mais sa clause libératoire de 12 millions d'euros pour les clubs extérieurs à la Serie A devrait attirer des prétendants cet été.

Dybala est le centre créatif de la Roma depuis qu'il est arrivé gratuitement de la Juventus il y a deux ans. Aujourd'hui âgé de 30 ans, Dybala se réjouit que l'équipe de la Roma joue sur ses points forts. Ces dernières semaines, il a été lié à Barcelone, à l'Atletico Madrid et à West Ham, qui se seraient tous renseignés à son sujet.

Fabrizio Romano a toutefois tenté de calmer les ardeurs de Dybala, déclarant qu'il ne se passait pas grand-chose avec l'Argentin actuellement.

"Je sais qu'il y a eu des rapports sur Paulo Dybala qui s'est offert à Barcelone, mais je n'ai pas vraiment d'informations concrètes sur son avenir pour le moment, car il semble qu'il apprécie son football à la Roma et qu'il a une excellente relation avec les fans et avec le manager Daniele De Rossi", a-t-il déclaré à Caught Offside.

Le FC Barcelone semble privilégier le retour en prêt de Joao Felix de l'Atletico Madrid l'été prochain plutôt que l'Argentin, et les deux sont considérés comme des joueurs de style similaire, ce qui n'est pas leur priorité. De même, l'Atletico a tendance à utiliser Antoine Griezmann comme orchestrateur de son attaque, et Diego Simeone ne semble pas prêt à faire de la place pour Dybala et Griezmann à la fois.