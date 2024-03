Droits TV, le groupe M6 bat TF1 pour le Mondial 2026

A deux ans environ de son démarrage, l’on connaît déjà le diffuseur de la Coupe du monde 2026 en France.

La Coupe du monde 2026 connaîtra un autre diffuseur. TF1 ne diffuera pas les rencontres de la Coupe du monde 2026, qui se disputera conjointement aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada. Ledit groupe n’a pas fait une offre supérieure à celle de M6, qui s’adjuge les droits TV.

TF1 perd les droits TV du Mondial 2026

C’est terminé les rencontres de la phase finale de la Coupe du monde sur les chaînes du TF1. Selon les informations de Figaro, la filiale de Bouygues n’a pas souhaité surenchérir pour les droits de la grande messe du football.

En milieu de matinée ce mardi 5 mars 2024, François Pellissier, le directeur général adjoint business et sports du groupe TF1 et Julien Millereux, son directeur des sports, ont réuni leurs équipes pour les informer de la mauvaise nouvelle, selon la même source. En effet, TF1 n’a pas récupéré les droits TV de la 23e Coupe du monde de football, organisée conjointement aux États-Unis, au Canada et au Mexique de juin à juillet 2026.

FIFA

La Coupe du monde désormais sur M6

Même si TF1 perd les droits de diffusion de la Coupe du monde 2026, le groupe reste le diffuseur des matchs de qualifications du Mondial et de l'Euro 2028, de l'Euro féminin en 2025. Il diffusera en exclusivité en clair 25 plus belles affiches de l'Euro 2028.

A en croire les informations de RMC Sport, c’est le groupe M6 qui va récupérer les matchs en clair de la Coupe du monde 2026, qui aura lieu du 11 juin au 19 juillet. « Il n’y a jamais eu aucun commentaire du groupe sur un appel d’offres en cours », a réagi M6, rapporté par Le Figaro.

FIFA

Faut-il rappeler que seize (16) stades ont été retenus pour la prochaine Coupe du monde, qui va réunir 48 équipes pour un total de 104 matchs disputés. Il s’agit en effet de Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphie, Miami et New York aux Etats-Unis; Mexico, Guadalajara et Monterrey au Mexique; Toronto et Vancouver au Canada.