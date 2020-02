Dortmund, Witsel : "On devra défendre tous ensemble contre le PSG"

Le milieu de terrain belge espère de nouveau battre Neymar, qu'il avait défait avec la Belgique lors de la Coupe du monde 2018.

Le fera face à la folle armada offensive du ce mardi soir. La défense du BVB, perméable ces dernières semaines, va devoir contenir les offensives du club de la capitale. Présent en conférence de presse à la veille du huitième de finale aller de , Axel Witsel a évoqué ses retrouvailles avec Neymar, qu'il avait affronté lors de la 2018 avec la , mais ne veut pas se concentrer uniquement sur le Brésilien.

"La victoire contre le de Neymar à la Coupe du monde 2018 ? C’est un beau souvenir, mais mardi ce sera quelque chose de différent. La Ligue des Champions est toujours quelque chose de spécial, et s’il a manqué les derniers matches je suis assez sûr qu’il sera là mardi. Mais il ne faut pas faire attention qu’à lui. Il y a Mbappé, Di Maria. Il faut vraiment se comporter en équipe, et défendre tous ensemble… Je suis sûr que Neymar jouera demain. Il est très dangereux. Mais d'autres joueurs comme Mbappé ou di Maria sont tout aussi forts, nous devons prendre soin de tout le monde", a expliqué le milieu du BVB.

"Nos supporters, c'est plus qu'un détail"

L'international belge espère que son équipe sera aussi forte que contre Francfort et compte sur le soutien de ses supporters : "La différence, c’est que contre Francfort nous avons été plus agressifs, dans le bon sens. Quand on a perdu la balle, on a tout de suite voulu la récupérer, et aller de l’avant. Ce sera une des choses à faire mardi. Comme de ne pas laisser trop d’espace à Paris, et être très fort derrière. On doit se focaliser sur nous, on est à domicile, avec nos supporters".

"Est-ce qu'on sent leur apport au Signal Iduna Park ou c'est un détail ? C’est bien plus qu’un détail ! Il y a toujours une atmosphère de fous. Quand on est difficulté dans certains matches, cela nous aide, cela nous pousse. Et puis ils ont toujours au top, mais mardi ce sera encore plus spécial, c’est la Ligue des Champions, ils pousseront encore plus !", a ajouté le milieu du Borussia Dortmund.

Axel Witsel a commenté l'adaptation d'Emre Can, son nouveau partenaire dans l'entrejeu du BVB, arrivé cet hiver en provenance de la : "Emre Can est arrivé il y a un mois, s’est très bien adapté. Il peut nous amener un milieu plus équilibré. Avant je jouais avec Julian Brandt, qui est un autre super joueur, mais plus offensif. Emre Can est plutôt un n°6. Nous avons fait deux matches ensemble, on verra ce que le coach fera mardi".