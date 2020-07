Dortmund pense à Ikoné pour remplacer Sancho

La direction du Borussia Dortmund aurait identifié le milieu lillois Jonathan Ikoné comme potentiel successeur de Jadon Sancho.

Jadon Sancho, l’excellent ailier anglais, n’est pas encore parti de Dortmund. Mais, ses dirigeants commencent déjà à anticiper sa cession. Ils visent des éléments de son profil. Et parmi les joueurs ciblés figurent un certain Jonathan Ikoné. Selon The Times, l’international français (4 sélections) plait beaucoup à Lucien Favre, le coach des vice-champions d’ .

La source anglaise indique que les négociations ont déjà débuté entre le club allemand et les décideurs du LOSC, là où Ikoné est sous contrat jusqu’en 2023.

prêt à libérer Ikoné pour 45M€

Lille serait disposé à laisser filer son milieu offensif s’il y a une offre de 45M€. Un montant assez conséquent pour le club allemand. Cela constituerait même une acquisition record pour cette formation, puisqu’ils n’ont jamais payé plus de 30M€ pour un transfuge.

Lors de la dernière campagne de , Ikoné a marqué 3 buts et offert 6 passes décisives en 28 rencontres jouées.

Pour rappel, Sancho, lui, suscite l’intérêt de depuis plusieurs semaines. Les Red Devils sont prêts à faire un gros effort pour le faire signer, mais les exigences de Dortmund restent assez élevées (120M€). C’est pourquoi il n’y a pas encore eu d’accord trouvé pour un transfert.