Dortmund ne baissera pas le prix de Jadon Sancho

Par l'intermédiaire de son directeur sportif, le Borussia Dortmund a fait savoir qu'il n'était pas question de revoir à la baisse le prix de Sancho.

Selon le directeur sportif du club Michael Zorc, le ne compte absolument pas réduire le prix de sa star anglaise Jadon Sancho. Les clubs intéressés sont prévenus, et en particulier .

Sancho (20 ans) a marqué 58 buts en 143 apparitions pour BVB toutes compétitions confondues, tout en contribuant à 54 passes décisives, se révélant être comme l'un des joueurs offensifs les plus cliniques d'Europe ces dernières années. La campagne 2019-2020 a sans doute été la meilleure de l'international anglais à Westfalenstadion, et il est maintenant pressenti pour rejoindre un club encore plus huppé durant le mercato estival.

Zorc a déjà admis que Dortmund se préparait au départ de Sancho, avec un retour en qui émerge comme une forte possibilité. United a identifié Sancho comme une cible de transfert prioritaire, mais le club allemand devrait exiger une compensation de l'ordre de 120 millions d'euros pour son joueur vedette.

Plus d'équipes

Zorc dit que l'ailier ne sera pas vendu pour un sou de moins que le prix demandé, et il garde toujours un faible espoir que l'ex-star de City reste sur place pour une autre saison. Le dirigeant de Dortmund a déclaré à la publication allemande Waz: "Jadon a un contrat valide avec nous et nous serions très heureux s'il est toujours avec nous la saison prochaine. Pour penser à autre chose, le moment devrait être le bon, et deuxièmement, nos attentes en matière de prix devraient être satisfaites à 100%."

Un certain nombre d'anciens joueurs de United ont approuvé l'arrivée potentielle de Sancho à Old Trafford, y compris Andy Cole, qui a connu un passage extrêmement réussi à Manchester entre 1996 et 2001. Lorsqu'on lui a demandé de commenter l'avenir de l'attaquant de Dortmund lors d'une interview avec MUTV plus tôt ce mois-ci, l'ancien attaquant des Red Devils a répondu: "Donnerait-il quelque chose de différent à Manchester United? Bien sûr qu'il le ferait. Je ne vais pas m'asseoir ici et dire:" Oh non, il n'est pas assez bon! " car bien sûr, il est assez bon. Il est vif, il a la capacité d'éliminer les joueurs, de marquer des buts et de créer. "