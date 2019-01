Disparition d'Emiliano Sala - Un match à part pour le FC Nantes, ses fans et une ville meurtrie

Le FC Nantes retrouve la compétition ce mercredi avec la réception de Saint-Etienne (21h). Le premier match depuis la disparition d'Emiliano Sala.

Ce mercredi, à Nantes, l'émotion va être grande. Très grande. Tout un club, toute une ville même, a prévu de rendre hommage à Emiliano Sala, disparu il y a plus d'une semaine maintenant , alors qu'il prenait la direction de Cardiff, son futur club, à bord d'un petit avion de tourisme. Une tragédie dont on parle chaque jour depuis. Chez les plus jeunes comme les plus anciens. "Tout le monde est unanime ici. C'était une belle personne" , clame pour Goal l'adjoint aux sports de la ville, Ali Rebouh.

Depuis le début de la journée, la rédaction arpente les rues de Nantes, et les hommages ne manquent pas malgré les obligations professionnelles de chacun. Sur La Place Royale, des bonnets, écharpes et autres objets à l'effigie de l'attaquant ou du FCN, gisent encore le sol.

Un grand portrait d'Emiliano #Sala est installé depuis le début de la semaine devant le Stade de La Beaujoire. Endroit où les supporters du @FCNantes viendront nombreux avant le match #FCNASSE pic.twitter.com/3aUjJBXE5M

— Goal France (@GoalFrance) 30 janvier 2019

Au stade de La Beaujoire, c'est un grand portrait - d'abord installé à La Jonelière - qui est posé devant l'enceinte pour quiconque voudrait venir se recueillir à la mémoire de celui qui était devenu l'un des chouchoux du public. Parmi les anonymes venus ce jour, Yoann, jeune supporter passé sur sa pause déjeuner. "Il fallait que je vienne , dit-il. C'est comme un membre de famille, on l'adorait. C'était quelqu'un de combatif. Il ne lachait jamais rien. Un guerrier, un battant. Sur le plan esthétique, il était un peu moins fort que d'autres, mais on aimait sa combativité. Je vais revenir ce soir pour le match, ça va être un grand moment d'émotion."

Aimé de tous, et respecté par tous

Le FC Nantes a déjà annoncé le programme pour le match contre Saint-Etienne (21h). "Ni minute de silence, ni de minute d'applaudissements" afin de respecter les proches de l'Argentin et l'espoir qu'ils continuent de nourrir, mais de nombreux rappels. Durant l'échauffement, une bâche où figurera le portrait de Sala sera posée dans le rond central. Les joueurs s'échaufferont également avec un tee-shirt en l'honneur de leur ancien coéquipier, et l'inscription "On t'aime Emi" . Au même moment, il y aura la diffusion sur les écrans géants de photos et vidéos retraçant les quatre belles saisons de l'avant-centre chez les Canaris. Par ailleurs, un tifo sera déployé dans tout le stade au coup d'envoi, et aucune musique n'accompagnera l'entrée des joueurs sur la pelouse afin que l'ensemble de La Beaujoire reprenne un chant à la gloire d'Emiliano Sala.

L'article continue ci-dessous

Durant la partie, les joueurs de Vahid Halilhodzic "porteront, eux aussi, la tunique jaune floquée 'Sala', avec, en dessous de leur numéro, le message 'Animo Emi' ('Courage Emi' en espagnol)" . Ils auront aussi un brassard vert autour du bras, la couleur de l'espoir.

Autant d'attentions à la gloire d'un joueur qui faisait l'unanimité à Nantes. Comme l'indique pour Goal Yannick Bigaud, speaker du FCN pendant plus de 40 ans. "Il y a des joueurs comme lui auquel on s'attache. Mais c'est naturel. Il était disponible. En plus de ça, c'était un guerrier. Ce n'était pas Reynald Pedros ou Nicolas Ouédec, mais quoi qu'il arrive il restera une légende en quelque sorte. Je suis très touché, il faut qu'il reste dans l'idée et l'esprit du club" , nous confie celui qui a raccroché le micro depuis le début de la saison. Et de conclure par ces mots. "Sala, c'était le professionnalisme, l'engagement et la gentillesse. " Un homme qui ne s'oublie pas, et qu'ils n'oublieront pas.

Benjamin Quarez, envoyé spécial à Nantes.