Hommages à Emiliano Sala - Le programme du FC Nantes

Le FC Nantes a publié un communiqué dans lequel il dévoile en détails tout ce qui est prévu en termes d'hommage à Sala lors du match contre l'ASSE.

Dix jours après sa dernière rencontre (défaite 1-0 à Angers, 21e journée de Ligue 1), le FC Nantes reprend le chemin des terrains ce mercredi. À domicile, les Canaris défient l'AS Saint-Etienne. Ce rendez-vous de la 22e journée de Ligue 1 se jouera dans une atmosphère très particulière, car il s'agit de la première sortie des Nantais depuis la disparition de leur ancien buteur Emiliano Sala.

À cette occasion, le FC Nantes va rendre un vibrant hommage à "Emi" et aussi témoigner son soutien envers la famille du joueur. Avant et pendant le match, plusieurs initiatives et actes sont prévus dans cette optique.

Disparation d'Emiliano Sala : suivez en direct la journée d'hommages à Nantes

L'article continue ci-dessous

Dans un communiqué publié mardi soir, le FCN a tout d'abord fait savoir qu'il n'y aura "ni minute de silence, ni de minute d'applaudissements" afin de respecter les proches de l'Argentin et l'espoir qu'ils continuent de nourrir.

Pendant l'échauffement d'avant-match, une bâche où figurera le portrait de Sala sera posée dans le rond central. Les joueurs s'échaufferont également avec un tee-shirt à l'effigie de leur ancien coéquipier, avec une inscription "On t'aime Emi". Au même moment, il y aura la diffusion sur les écrans géants de photos et vidéos retraçant les quatre belles saisons de Sala chez les Canaris. En outre, un tifo sera déployé dans tout le stade. Aucune musique n'accompagnera l'entrée des joueurs sur la pelouse afin que l'ensemble de La Beaujoire reprenne le chant à la gloire de Sala.

Durant la partie, les joueurs de Vahid Halilhodzic "porteront, eux aussi, face à Saint-Étienne la tunique jaune floquée "Sala", avec, en dessous de leur numéro, le message "Animo Emi" ("Courage Emi" en espagnol)". Ils porteront aussi un brassard vert autour du bras, la couleur de l'espoir.