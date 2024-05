"Dembélé ? Luis Enrique n’en veut plus", la surprenante révélation

Arrivé seulement l’été dernier, Ousmane Dembélé pourrait quitter le Paris Saint-Germain dans les prochaines semaines.

En plus de certains départs déjà officialisés pour cet été, le Paris Saint-Germain pourrait surprendre ses supporters en poussant certains joueurs inattendus vers la sortie. Parmi eux, Ousmane Dembélé, qui n’a d’ailleurs pas figuré dans le groupe du club francilien pour le déplacement à Metz, dimanche soir, en marge de la dernière journée de Ligue 1.

Luis Enrique ne veut plus de Dembélé

Alors qu’ils ont obtenu trois jours de repos comme d’autres cadres du PSG, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé se sont rendus au festival de Cannes où ils ont festoyé avec leurs potes. Les deux internationaux français n’ont pas participé à la victoire du club francilien à Metz (0-2), dimanche, lors de la dernière journée de Ligue 1. Si Daniel Riolo comprend parfaitement le comportement de Mbappé, celui de Dembélé (arrivé seulement l'été dernier) le surprend. Ce dernier est sous contrat jusqu’en 2028 avec le club champion de France.

Getty

« Depuis Dortmund (élimination en demi-finales de la LDC), comme chaque année quand le PSG sort de la Ligue des champions, la saison est terminée. En revanche, on a une petite nouveauté cette année. Au moment d’aller faire ton dernier match de championnat, des joueurs sont écartés – pourquoi pas – mais les mecs sont en vacances. Être écartés et t’afficher en vacances avec reprise de l’entraînement mardi… On va me dire, comme Mbappé est en rupture avec le club depuis des mois… De toute façon, il ne s’entraîne plus depuis des semaines et des semaines. La situation de Mbappé est claire depuis pas mal de temps, on l’a bien compris », a confié l’éditorialiste RMC dans l’After Foot, dimanche.

L'article continue ci-dessous

Getty

« En revanche, je me prépare à un départ d’Ousmane Dembélé cet été. Non indépendamment, parce que Luis Enrique n’en veut plus », a expliqué Daniel Riolo, qui voit "anormal" le comportement de l’ancien ailier barcelonais.

"Luis Enrique ne le kiffe pas"

S’il comprend que Kylian Mbappé est un cabri mort puisqu’il a déjà annoncé officiellement son départ, Daniel Riolo condamne l’attitude de Dembélé, qui aurait mieux fait de ne pas s’afficher avec le Bondynois. A l’en croire, l’ancien de Dortmund ne fait plus partie des plans de Luis Enrique, qui ne l’aime plus. Aussi, Riolo pense que Mbappé pourrait manquer la finale de la Coupe de France contre l'OL, samedi prochain, à Lille.

« Mbappé, on a compris, c’est la rupture. Mais que Dembélé soit sur des vidéos, qu’on le voit faire la fête à Cannes, c’est absolument anormal (...) Dembélé est encore sous contrat, il est censé rester et vient d’arriver. Il est censé représenter un cadre pour l’année prochaine. Au moment de la dernière journée de championnat, il n’est pas sur place, ce qui est très étonnant. Pourquoi il n’est pas sur place, même pas sur le banc? Depuis Dortmund, il a joué à peine une demi-heure, pourquoi être à Cannes alors qu’il s’est fait mal? Ce serait encore pire mais je ne crois pas (qu’il soit blessé). En plus, il est filmé sur ces vidéos que tout le monde a vues. Je me prépare à un départ de Dembélé. De toute façon, Luis Enrique ne le kiffe pas des masses », a poursuivi Riolo.

Getty

« Je me prépare à tout pour cet été, surtout avec un entraîneur comme ça, ça peut beaucoup chauffer. La logique maintenant, c’est que Mbappé ne joue plus du tout, il y a rupture avec le club, Luis Enrique ne peut pas l’encadrer, avec Nasser ils ne disent même plus bonjour. De toute façon, il ne mérite pas, il ne s’entraîne plus, il n’est pas bon. L’histoire est finie. S’il ne va pas gagner la Coupe de France, on viendra encore me parler de saison réussie? », a-t-il conclu.