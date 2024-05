Metz - Paris SG : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le FC Metz et le Paris Saint-Germain s’affrontent, dimanche, pour le compte de la 33e journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

Ce dimanche, la Ligue 1 française va connaître son épilogue avec les matchs de la 34e et dernière journée du championnat. Parmi les neuf duels au programme ce dimanche, l’on assistera au choc entre le champion de France, le PSG, et le barragiste, le FC Metz, au Stade Saint-Symphorien.

Le PSG veut terminer en beauté

Le FC Metz, en difficulté en championnat de France, fait face au gros morceau de Ligue 1 pour cette dernière journée de la saison. Après avoir perdu face au Paris Saint-Germain (3-1) lors de la phase aller, les Grenats reçoivent les champions de France dans le but de prendre leur revanche. Mais les hommes entraînés par le technicien roumain, László Bölöni, ne sont pas aussi rassurants au cours de leurs cinq dernières sorties en Ligue 1 (2 victoires contre 3 défaites).

En ce qui le concerne, le Paris Saint-Germain vient à Metz pour clore la saison en championnat par une victoire. Battus par Toulouse (1-3) lors de la 33e journée avant de se relancer face à Nice (1-2) en match en retard, mercredi, les Parisiens viennent chez les Messins pour tenter de remporter la 22e et dernière victoire de la saison en Ligue 1 cette saison. Un match qui va donner un visage de ce que sera le PSG face à l’OL en finale de Coupe de France, le 25 mai.

Horaire et lieu de match

Metz – Paris SG

34e journée de Ligue 1

Lieu : Stade Saint-Symphorien

A 21 heures française

Les compos probables du match Metz - Paris SG

Metz : Oukidja - Colin, Traoré, Sané, Udol - Jean-Jacques, N'Doram, Atta - Van den Kerkhof, Mikautadze, Lamkel Zé

PSG : Donnarumma - Mukiele, Marquinhos, Skriniar, Beraldo - Zaïre-Emery, Vitinha, Ruiz - Barcola, Ramos, Asensio

Sur quelle chaîne suivre le match Metz - Paris SG

La rencontre entre le FC Metz et le PSG sera à suivre ce dimanche 19 mai 2024 à partir de 21 heures sur Canal+ Sport 360. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la plateforme dédiée du groupe, My Canal ainsi que sur le service DAZN.