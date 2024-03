A un peu plus d’un an de la fin de son contrat à Al Nassr FC, Cristiano Ronaldo pourrait revenir en Europe.

En dépit de ses 39 ans, Cristiano Ronaldo continuent de nourrir sa passion qu’est le football. L’international avant-centre portugais (205 capes, 128 buts) est sous contrat jusqu’en juin 2025 avec le club saoudien d’Al-Nassr. Mais il pourrait revenir en Europe, notamment au Borussia Dortmund dans les prochains mois.

Arabie Saoudite, CR7 se la coule douce

En difficulté en Angleterre, notamment à Manchester United, Cristiano Ronaldo avait opté pour l’Arabie Saoudite à l’hiver 2023 après avoir résilié son contrat avec les Red Devils. En effet, le meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid a signé en faveur d’Al Nassr FC jusqu’en 2025. S’il avait inscrit 20 buts en 25 apparitions pour sa première demi-saison, le Portugais s’en sort très bien depuis le début de la campagne 2023-2024.

Même si Al Nassr (2e en Saudi Pro League) peine à convaincre en championnat et en Asie où il a été éliminé en quart de finale de Ligue des champions récemment, Cristiano Ronaldo s’en sort bien. L’ancien numéro 7 de la Juventus Turin et du Real Madrid, individuellement, réussit. En championnat, le capitaine de la Seleçao est le meilleur buteur avec 23 réalisations et 9 offrandes en 22 matchs disputés. En Ligue des champions, le quintuple Ballon d’Or est le cinquième meilleur buteur avec 6 buts en 8 apparitions, son équipe étant déjà éliminée.

Depuis le début de cette saison, Cristiano Ronaldo est auteur de 33 matchs joués toutes compétitions confondues sous les couleurs d’Al Nassr FC. Sur l’ensemble, le natif de Funchal dénombre 30 buts inscrits et 11 passes décisives délivrées.

Sancho drague CR7, Dortmund intéressé ?

Après un passage très contrasté du côté de Manchester United, Jadon Sancho a fait son retour au Borussia Dortmund lors du dernier mercato hivernal (2024). Prêté par les Red Devils aux Allemands, l’international ailier gauche anglais (23 capes, 3 buts) s’est confié sur son retour chez les Marsupiaux. Lors de cet entretien accordé au club vice-champion allemand, Sancho a profité pour jeter des fleurs à Cristiano Ronaldo qu’il a la chance de côtoyer à Manchester United.

« C'était très impressionnant. Cristiano a toujours été l'un de mes grands modèles. Un grand professionnel, j'adore sa mentalité. Tout le monde à Manchester United sait que s’ils veulent atteindre le sommet, ils doivent travailler et s’entraîner comme Cristiano. Chaque jour et chaque nuit, car la détente est aussi de la partie. Jouer et m’entraîner avec lui était pour moi un rêve devenu réalité. Je suis très reconnaissant pour tout ce que j'ai pu apprendre de lui pendant notre temps ensemble », a déclaré l’Anglais. CR7 appréciera.