Mercato : Cristiano Ronaldo à Al-Nassr c'est bouclé ! Les détails du contrat

Actuellement à la Coupe du monde avec le Portugal, Cristiano Ronaldo va s'engager avec le club d'Arabie Saoudite et signer un contrat mirobolant.

De quoi sera fait l'avenir de Cristiano Ronaldo ? Depuis le début de la Coupe du monde 2022 au Qatar et surtout depuis la résiliation de son contrat avec Manchester United, les rumeurs vont bon train concernant le quintuple Ballon d'Or. Actuellement libre de tout contrat, Cristiano Ronaldo peut s'engager avec le club de son choix.

Un contrat XXL

Le Bayern Munich, Chelsea, Newcastle, Naples, l'AC Milan, le Sporting la MLS, l'Arabie Saoudite... de nombreuses pistes ont été évoquées pour Cristiano Ronaldo. Mais certaines d'entres elles ont déjà été fermées, comme le Bayern Munich qui a publiquement indiqué ne pas être dans la course pour s'offrir l'international portugais, buteur lors de cinq Coupe du monde différentes.

L'été dernier, alors qu'il cherchait à quitter Manchester United, Cristiano Ronaldo a reçu un véritable pont d'or venant d'Arabie Saoudite et du club d'Al-Hilal (350 millions d'euros). Et ces derniers jours, un retour de flamme d'Arabie Saoudite était évoqué, avec deux pistes, celle menant à Newcastle, détenu par un propriétaire venu d'Arabie Saoudite, et celle faisant état d'un offre d'Al-Nassr.

CR7 tombe d'accord avec Al-Nassr

C'est bel et bien la deuxième option qui est d'actualité. "Tout est possible, j'aimerais voir Ronaldo jouer dans la ligue saoudienne. Cela profiterait à la ligue, à l'écosystème sportif saoudien et inspirerait les jeunes pour l'avenir. Il est un modèle pour beaucoup d'enfants et a une grande base de fans en Arabie", avait déclaré à la BBC le ministre des Sports de l'Arabie Saoudite, le Prince Abdulaziz bin Turki Al Faisal. Son rêve va devenir réalité.

Selon la publication espagnole Marca, Cristiano Ronaldo s'est vu offrir un contrat de deux ans par Al-Nassr. Marca rapporte que Ronaldo a également suscité l'intérêt de la MLS, mais il est très conscient d'obtenir le salaire le plus lucratif possible s'il met fin à son illustre carrière en Europe. Al-Nassr est prêt à payer l'attaquant portugais 200 millions d'euros la saison s'il accepte de jouer pour le club saoudien jusqu'en 2025.

Autrement dit, Cristiano Ronaldo gagnera prêt de 500 millions d'euros en rejoignant la ligue saoudienne et le club d'Al-Nassr puisqu'un contrat de deux ans et demi est sur la table. Et selon le journal espagnol, le Portugais a donné son accord au club saoudien pour le rejoindre après la Coupe du monde. Si Cristiano Ronaldo rejoint Al-Nassr, il sera associé à une autre ancienne star de la Premier League, David Ospina, qui a joué dans les buts d'Arsenal entre 2014 et 2019.

L'attaquant de 37 ans est actuellement la vedette du Portugal à la Coupe du monde 2022, et il espère une nouvelle titularisation lorsque l'équipe de Fernando Santos conclura sa campagne de phase de groupe contre la Corée du Sud vendredi. Mais surtout, CR7 rêve de remporter la Coupe du monde pour la première fois de sa carrière lors de ce mois de décembre.