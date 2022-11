Coupe du monde 2022 : Cristiano Ronaldo veut mettre Lionel Messi échec et mat

Cristiano Ronaldo est revenu avec humour sur sa publicité pour Louis Vuitton en compagnie de Lionel Messi.

Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ont fait le buzz avant la Coupe du monde 2022 en s'affichant tous les deux dans une campagne publicitaire pour la marque française Louis Vuitton dans laquelle on peut les voir s'affronter non pas sur un terrain de football mais lors d'une partie d'échecs.

Victory is a State of Mind. A long tradition of crafting trunks photographed by @annieleibovitz for @LouisVuitton pic.twitter.com/0TsieZP40P — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 19, 2022

Et avant le premier match du Portugal lors du Mondial organisé au Qatar (le jeudi 24 novembre contre le Ghana), Cristiano Ronaldo s'est présenté en conférence de presse.

Si le joueur est revenu sur sa situation compliquée à Manchester United, il en a également profité pour réagir au buzz de sa publicité avec Messi.

Mettre Messi échec et mat au football

« J'ai adoré faire la campagne pour Louis Vuitton. C'était quelque chose que je voulais faire depuis des années et en le faisant, j'ai réalisé un de mes rêves. Tout le monde sait à quel point c'est une marque prestigieuse et pour moi c'est une grande fierté », a confié l'attaquant portugais.

« Ce sera ma cinquième Coupe du monde au Qatar, je suis concentré et très confiant et je pense que les choses vont bien se passer pendant la compétition. Mettre son adversaire échec et mat, c'est qu'on veut tout le temps faire. On ne le fait pas seulement aux échecs, on veut aussi le faire dans la vie de tous les jours. Pour être honnête, j'aimerais bien mettre être celui qui mettra Lionel Messi échec et mat pendant la Coupe du monde. Nous verrons bien comment ça va se passer mais j'aimerais bien que ça arrive au football », a ajouté Cristiano Ronaldo.

A quel stade de la compétition Ronaldo et Messi peuvent-ils s'affronter ?

Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ne se sont jamais affrontés lors d'une Coupe du monde de football alors qu'ils participent tous deux à la compétition depuis la phase finale de 2006.

Si l'Argentine et le Portugal terminent en tête de leur groupe respectif, les deux joueurs pourraient se retrouver en finale le 18 décembre prochain. Ce sera le même scénario si les deux équipes terminent à la deuxième place de leur groupe.

En revanche, si l'une des équipe remporte son groupe et que l'autre se classe deuxième, les deux joueurs pourraient se croiser en demi-finale.