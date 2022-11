Cristiano Ronaldo et Lionel Messi plus proches que jamais, la photo qui le prouve

Cristiano Ronaldo et Lionel Messi viennent de poster une photo commune sur leurs réseaux sociaux respectifs, prouvant leur nouvelle complicité.

Jeudi soir, dans une interview à une TV anglaise, Crisitano Ronaldo a déclaré qu’il avait beaucoup de respect pour Lionel Messi, son rival d’antan. Ce n’était pas que de simples paroles en l’air, à en juger par une photo que les deux stars mondiales viennent de poster sur les réseaux sociaux.

Ronaldo et Messi, l’énième duel

Le Portugais et l’Argentin ont publié un cliché ce samedi où on les voit ensemble autour d’une partie d’échecs. Les deux sont en pleine réflexion, et semblent prendre très au sérieux leur confrontation. Comme jadis sur les terrains de football.

Il ne s’agit peut-être d’une simple photo montage. Les « GOAT » l'ont postée et au même moment. Cela témoigne de leur estime réciproque, à un moment important puisqu’ils se rapprochent doucement mais sûrement de la fin de leurs carrières respectives. Ils s’apprêtent d’ailleurs à disputer leur ultime Coupe du Monde. Avec l’espoir bien sûr de pouvoir enfin être couronnés.

Cette photo est sponsorisée par la marque Louis Vuitton. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si le duo aux douze Ballon d’Or est si bien vêtu sur la pose prise. "En plus d'une longue tradition de fabrication de malles pour les trophées sportifs les plus convoités au monde, la Maison célèbre deux des joueurs de football les plus talentueux d'aujourd'hui", a indiqué la marque française.