PSG : Nasser Al-Khelaïfi ouvre la porte à une vente du club !

Le président du Paris Saint-Germain s'est épanché sur le futur du club de la capitale faisant une déclaration surprenante.

Sous pavillon qatari depuis 2011, le Paris Saint-Germain est entré dans une nouvelle dimension avec l'arrivée de QSI et est devenue une référence sur la scène européenne, bien que le champion de France en titre n'ait pas encore réussi, onze ans après, à remporter la Ligue des champions. Toutefois, le spectre d'un départ de QSI, un jour, plane sur le PSG.

"Le PSG vaut 4 milliards d'euros"

En effet, pour beaucoup, la volonté de QSI était d'investir au Paris Saint-Germain et d'en faire l'un des plus grands clubs d'Europe, mais de se retirer du monde du football après la Coupe du monde au Qatar qui a débuté hier et se terminera au mois de décembre prochain. Jusqu'à présent, QSI n'a jamais manifesté la moindre volonté de vende le club, enfin jusqu'à présent.

Ces derniers jours, L'Equipe a révélé qu'un fonds d'investissement américain s'est positionné pour acheter une partie du PSG. Le quotidien français indiquait que ce fond d'investissement souhaite "racheter un pourcentage du capital du Paris-Saint-Germain, entre 10 et 15 %". Une rumeur que n'a pas démenti Nasser Al-Khelaïfi. Le président du PSG s'est exprimé sur les ondes de TalkSport et a même ouvert la porte à une vente du club.

"Pourquoi pas vendre un petit pourcentage du club"

"Les gens parlent toujours du PSG, en pensant que nous n'avons que de l'argent à dépenser. Ce n'est pas vrai. Nous avons mis soixante-dix millions dans le club. Aujourd'hui, il en vaut plus de 4 milliards. Comme je l'ai dit, nous avons différentes offres de rachat. C'est une bonne affaire, une affaire fantastique", a confessé Nasser Al-Khelaïfi.

"Une offre de rachat de 4 milliards ? Plus de 4 milliards, bien sûr. Mais nous n'allons pas vendre le club. Mais pourquoi pas un petit pourcentage du club. Nous réfléchissons à différentes offres en fait", a conclu le président du PSG. Si QSI n'envisage pas de céder le Paris Saint-Germain pour le moment, il est désormais ouvert à partager le gâteau avec un autre investisseur ce qui paraissait impossible il y a encore peu.

Un moyen de préparer un futur départ ? Pas forcément. Avec les énormes dépenses au cours des trois dernières années, terminées dans le rouge financièrement, QSI pourrait s'ouvrir à l'idée de l'arrivée d'un nouvel investisseur afin de lui donner un coup de pouce financier alors que le club de la capitale est valorisé aujourd'hui à 3 milliards d'euros d'après Forbes. Céder une partie du PSG pour mieux rebondir, voici la stratégie officielle annoncé par QSI.