Coupe de France, Luis Enrique s’enflamme après la qualification en demies

Luis Enrique est très heureux après la qualification du PSG en demi-finales de la Coupe de France aux dépens de l’OGC Nice.

Mercredi soir, la dernière équipe qualifiée pour les demi-finales de la Coupe de France est connue. Ceci à l’issue du match entre le Paris Saint-Germain et l’OGC Nice au Parc des Princes. Au coup de sifflet final, ce sont les Parisiens qui ont remporté le duel du niveau de Ligue 1 en s’imposant (3-1) devant les Aiglons.

Paris retrouve Rennes en demi-finales

Après l’Olympique Lyonnais, Valenciennes et le Stade Rennais, la quatrième équipe qualifiée pour les demi-finales de la Coupe de France est enfin connue. Dans son fief du Parc des Princes, le Paris Saint-Germain a logiquement pris le dessus sur l’OGC Nice avec une belle victoire de 3-1, qui lui assure la dernière place en demi-finales.

Getty Image/ GOAL AR

Titulaire comme attendu, Kylian Mbappé a ouvert le score pour Paris peu avant le premier quart d’heure (14e) avant que Fabian Ruiz ne double la mise (33e), permettant au club francilien d’aller à la pause avec l’avantage au score malgré la réduction du score de Gaëtan Laborde (37e) pour les Aiglons. Lucas Beraldo a mis le PSG en confiance avec le but du 3-1 à l’heure de jeu. Ainsi, Paris s’est qualifié pour les demi-finales. Les champions de France retrouvent le Stade Rennais à cette étape de la compétition.

L'article continue ci-dessous

Luis Enrique se réjouit du succès de son équipe

Battus par les Aiglons (2-3) en septembre dernier en championnat de France, les Parisiens ont pris la revanche sur les Niçois, mercredi soir. Une victoire contre la meilleure défense de Ligue 1, qui fait plaisir à l’entraîneur du PSG.

Getty

« Nous avons joué notre meilleur début de match de la saison, contre une équipe pourtant très forte défensivement. Nous avons été très bons, avec de grosses occasions. Nous avons vraiment dominé. Mais le foot, c'est parfois bizarre, et nous avons eu un moment de doute », s’est félicité Luis Enrique en conférence de presse après le match. Il explique avoir eu peur avant la pause.

« Nous avons même failli rentrer aux vestiaires avec un 2-2. En seconde période, nous avons repris le fil et le score reflète notre match. Nous nous améliorons clairement et je pense qu'on va continuer à le faire. Le dernier tiers de la saison est le plus important et nous sommes encore en lice dans les trois compétitions », a-t-il ajouté.