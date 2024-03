Coupe de France : Le PSG s'offre Nice et file en demies

Ce mercredi soir, le quart de finale de la Coupe de France entre le Paris-SG et l'OGC Nice a tourné à l'avantage des Parisiens.

Comme un air de revanche. Au coup de sifflet initial, Paris n'avait remporté que deux de ses six derniers matches contre Nice, toutes compétitions confondues, et restait sur une élimination, le 31 janvier 2022, en 8es de finale de Coupe de France face aux Aiglons. Les Parisiens voulaient donc remettre l'église au milieu du village.

En face, les joueurs de Francesco Farioli avaient l'opportunité de prendre une bouffée d'air frais ce soir en cas de qualification. En Championnat, ils restent sur une mauvaise série de quatre défaites et un match nul.

Et c'est Paris qui ouvrait le score au quart d'heure de jeu. Sur la gauche, Thuram perd le ballon au profit de Zaïre-Emery, qui sert Lee. L'ailier sud-coréen centre alors pour Mbappé, auteur d'un une-deux avec Ruiz. L'Espagnol la lui remet parfaitement pour lui permettre de conclure.

Le but du break pour les Parisiens intervenait ainsi à la demi-heure de jeu ! Sur une grossière erreur de relance, Dembélé contre Bulka, trop attentiste. L'ailier du PSG récupère le ballon et sert en retrait Ruiz, qui n'a plus qu'à marquer facilement du gauche.

Laborde, auteur d'une belle demi-volée du gauche, permettait néanmoins aux Niçois de revenir dans le match avant le repos. Mais Paris agrandissait l'écart à l'heure de jeu par Lucas Beraldo.

3-1, score final. Paris recevra en demi-finale de Coupe de France le Stade Rennais. L'autre demi-finale de la doyenne des compétitions hexagonales opposera l'Olympique Lyonnais à Valenciennes au Groupama Stadium.