Coup de tonnerre ! Will Still quitte le Stade de Reims (officiel)

C’est la grosse surprise de la journée. Will Still dépose le tablier et quitte son poste d’entraîneur du Stade de Reims.

Venu sur le banc du Stade de Reims à l’été 2022, Will Still n’ira pas au bout de son contrat, qui court jusqu’en 2025. Puisque l’entraîneur belge vient de mettre un terme avec effet immédiat à son contrat avec le club rémois. Lui qui était cité vers l’Angleterre.

Reims et Will Still, c’est officiellement terminé

L’histoire prend fin entre le Stade de Reims et son entraîneur principal, William Still. La décision a été prise d’un commun accord entre les parties concernées à la suite d’une réunion tenue dans la matinée de jeudi 2 mai 2024, entre le président Jean-Pierre Caillot, le directeur général Mathieu Lacour et le technicien belge.

Getty Images

« Suite à une réunion tenue ce matin entre le Président Jean-Pierre Caillot, le Directeur Général Mathieu Lacour et l’entraineur principal Will Still, il a été convenu d’un commun accord que les deux parties ne continueraient pas l’aventure sportive ensemble la saison prochaine. Au vu de cette décision et afin de permettre au Stade de Reims de se projeter sereinement vers le prochain exercice, il a également été décidé que Will Still ainsi que son adjoint Nicolas Still se mettraient en retrait de leurs fonctions respectives dès aujourd’hui », a indiqué le club de Ligue 1 dans un communiqué officiel.

Will Still fait ses adieux aux Rémois

Se confiant au média du club rémois, l’entraîneur de 31 ans a fait ses adieux aux dirigeants, joueur et supporters du Stade de Reims. « Je remercie le Stade de Reims, le Président Caillot et Mathieu Lacour de m’avoir donné cette opportunité unique et de m’avoir soutenu tout au long de mon trajet ici. Je serai éternellement reconnaissant envers le Stade de Reims ainsi que toutes les personnes impliquées de près ou de loin avec le club. Je remercie en particulier tous les joueurs avec qui j’ai pu travailler, tout le staff technique, performance, analytique, médical ainsi que les intendants, mais aussi et surtout tous les supporters de ce club formidable. Notre série de 19 matchs sans défaite de la saison dernière ainsi que les matchs spectaculaires à Delaune resteront des moments uniques pour moi. Delaune et la Champagne auront toujours une place particulière dans ma vie et je resterai le premier supporter des Rouge et Blanc », a-t-il confié.

Getty Images

Faut-il rappeler que le Stade de Reims est au repos ce weekend en raison du report de son match de la 32e journée de Ligue 1 contre l’Olympique de Marseille. Alors, les Rémois seront en déplacement à Brest, le 10 mai, pour le compte de la 33e journée du championnat. Pour l’heure, Reims est 11e de Ligue 1 avec 40 points au compteur.