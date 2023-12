Will Still vers l’Angleterre ? Il démêle le vrai du faux !

Après son voyage en Angleterre, l’entraîneur du Stade de Reims, Will Still, prend la parole et dit toute la vérité.

Alors qu’il est sous contrat avec le Stade de Reims jusqu’en juin 2025, le technicien belge, William Still, a effectué un voyage très polémique sur l’Angleterre ces derniers jours pour rencontrer les dirigeants du club de Championship, Sunderland.

Will Still proche du championnat anglais ?

S’il a récemment nié une approche de l’Olympique Lyonnais pour remplacer Fabio Grosso déchu, l’entraîneur du Stade de Reims aurait d’autres priorités en tête. Sunderland, club de deuxième division anglaise, souhaiterait recruter le technicien belge pour remplacer Tony Mowbray. Contacté, l’entraîneur de 31 ans, sans prévenir ses dirigeants rémois, a voyagé en Angleterre pour rencontrer les patrons du club anglais.

Selon les dernières informations de la presse anglaise, l’entraîneur des Rémois s'est même déplacé en Angleterre pour y rencontrer la direction des Blackcats et notamment le propriétaire du club, Kyril Louis-Dreyfus. Ceci pour prendre connaissance des projets du club.

L’entraîneur explique tout

L'entraîneur rémois a mis en colère sa direction qui le soupçonne de négocier son arrivée à Sunderland, quitte à planter le Stade de Reims en cours de saison. S'il reconnait des sollicitations, Will Still affirme « être l'entraîneur du Stade de Reims » jusqu’à la fin de la saison en cours, si les dirigeants rémois ne songent pas à se séparer de lui.

« A part si le Stade de Reims décide de me virer, parce qu'on perd de matchs et qu'on ne sait jamais dans le foot. Mon intention est de me concentrer sur le match de Lille, pardon de Lens et essayer de le gagner. Puis me concentrer sur le match du Havre et essayer de le gagner puis essayer de profiter enfin de congés et revenir après la trêve pour essayer de se qualifier en Coupe de France. C'est mon intention et mon désir aujourd'hui », a lancé le coach rémois en conférence de presse, ce jeudi.

Still est allé voir sa copine en Angleterre

Bien qu’il reconnaisse l’intérêt des Anglais, le technicien belge n’a pas donné sa parole au club de la deuxième division anglaise. Le coach rémois explique être parti en Angleterre pour discuter avec sa copine.

« Les dirigeants (de Reims) ont appelé mon agent qui m'en a fait part. [...] Je savais qu'à la moindre occasion, les gens allaient essayer de changer mon image ou essayer de me faire passer pour un mercenaire. Cela me fait rire plus qu'autre chose. C'est comme dire que j'allais envoyer mon CV à Manchester United car Erik ten Hag est sous pression. Je sais bien que je suis con et que je ne suis pas le plus intelligent mais je ne suis pas con à ce point-là. Le président m'a déjà dit que ces histoires lui prenait la tête, on en rigolé. J'en ai parlé aux joueurs quand l'histoire est sortie et on en a rigolé parce que je suis très ouvert sur ça. Il y a de l'intérêt, il y en a toujours eu et si j'avais voulu partir en Angleterre, je serais parti bien plus tôt que maintenant », a-t-il ajouté.

« J'ai dû dire aux joueurs pour la première fois que j'étais en couple avec quelqu'un qui habitait à Londres et ils se sont foutus de ma gueule. Puis on a fait notre séance », a précisé Will Still pour conclure. Le message est clair.