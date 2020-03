Coronavirus - Juve-Lyon et City-Real reportés

Alors que l'avenir des deux coupes européennes est en suspens - une réunion se tiendra mardi prochain à l'initivative de l'UEFA pour décider des suites - deux huitièmes de finale retour de ont été reportés par l'instance européenne.

Sans surprise, les équipes de la et du sont dans l'incapacité de jouer leur rencontre puisque placées en quarantaine. Côté bianconero, Daniele Rugani a été testé positif, tandis que pour les Madrilènes, un cas a été détecté au sein de l'équipe de basket.

Following the quarantine imposed on players of Juventus and Real Madrid, the following #UCL matches will not take place as scheduled.



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 – Real Madrid 🇪🇸

🇮🇹 Juventus – Olympique Lyonnais 🇫🇷



Further decisions on the matches will be communicated in due course.