Coronavirus - Le Real Madrid mis en quarantaine

Un joueur de l'équipe de basket-ball a testé positif pour le coronavirus. L'équipe de football est également placé en quarantaine.

Le a activé le protocole contre les coronavirus dans les équipes de football et de basket-ball, après qu'un membre de cette équipe a été testé positif, comme l'a annoncé LaSexta ce jeudi en fin de matinée. Lorsque plusieurs employés du club ont communiqué la nouvelle, la première équipe des Merengue, qui avait un entraînement prévu à 11 heures, a décidé de faire machine arrière sans faire entraînement et a quitté les installations du centre d'entraînement pour se conformer aux restrictions afin d'éviter d'éventuelles infections et propagations.

Le Real Madrid a confirmé la nouvelle ce jeudi midi dans un communiqué publié sur son site : "Le Real Madrid C.F. rapporte qu'un joueur de notre première équipe de basket-ball a été testé positif après avoir testé le coronavirus COVID-19. À partir de ce moment, il a été recommandé de rester en quarantaine pour la première équipe de basket-ball et la première équipe de football, étant donné que les deux équipes partagent des installations à Ciudad Real Madrid".



"De même, il a été décidé de fermer les installations de notre centre d'entraînement et il est également recommandé que tout le personnel du Real Madrid qui fournit ses services dans le club du Real Madrid reste en quarantaine. Les matchs programmés aujourd'hui et demain, correspondant au basket de l'Euroligue et au football de la , ne seront pas joués".

Bien que le joueur positif soit lié à un joueur de l'équipe de basket-ball, le club a pris la décision d'activer le protocole médical dans les deux sections car il existe différentes zones communes dans l'enceinte sportive du Real Madrid. Et c'est cette circonstance qui a fait que les membres de la section de basket-ball et le staff de la première équipe de football ont dû quitter d'urgence Valdebebas.

Comme indiqué dans le communiqué, le Real Madrid qui devait jouer week-end contre le SD ne jouera pas la rencontre, en respect au protocole pour éviter toute propagation du virus. Outre la rencontre de ce week-end en , c'est le match retour de contre , la semaine prochaine, qui est fortement compromis. Un cas épineux de plus à gérer pour l'UEFA après la - .