Coronavirus - Ligue des champions : Une réunion organisée mardi prochain

La possibilité de voir les compétitions européennes de football suspendues grandissait ces dernières heures, alors que la et la ont déjà pris la décision, et que plusieurs équipes ( , ) se retrouvaient directement touchées par le virus.

Ce jeudi, l'UEFA a annoncé qu'une réunion se tiendrait par visio-conférence ce mardi pour décider du sort de la , de l'Europa League, mais aussi de l' .

"À la lumière du développement actuel de la propagation du COVID-19 en Europe et de l'évolution de l'analyse de l'Organisation mondiale de la santé, l'UEFA a invité aujourd'hui les représentants de ses 55 associations membres, ainsi que les conseils d'administration de l'Association européenne des clubs et des Ligues européennes et un représentant de la FIFPro, à participer à des réunions par vidéoconférence le mardi 17 mars pour discuter de la réponse du football européen à l'épidémie", a fait savoir l'instance dans un communiqué.

In the light of ongoing developments in the spread of Covid-19, UEFA has invited various stakeholders to discuss European football’s response to the outbreak.



Discussions will include all domestic and European competitions, including UEFA EURO 2020.



Full statement: 👇