Coronavirus - Coupe d'Italie : Naples-Inter reporté

Après avoir reporté la demi-finale entre la Juventus et l'AC Milan, la fédération italienne a décidé de reporter la seconde demi-finale.

Un nouveau match reporté pour le football italien. Après la demi-finale retour entre la et l' qui a été reporté, le même sort a été attribué à la rencontre devant opposer à l' , le match de Coupe d' initialement prévu jeudi soir à portes ouvertes. La décision a été prise par le préfet de la ville napolitaine sur le modèle de celle de son collègue de Turin. Le tout en attente du décret gouvernemental attendu mercredi.

De plus, les nouvelles dispositions interdiront tout événement impliquant un encombrement de personnes pendant les trente prochains jours. Une mesure qui obligera effectivement le football à prendre une décision finale. Si la Ligue veut éviter d'arrêter complètement les matches, il faudra utiliser le huis clos sur tous les terrains. Une solution qui n'est pas la bienvenue pour les présidents (De Laurentiis s'y serait opposé) mais désormais nécessaire, en attendant une règle régissant l'ensemble du football italien.

Reste à savoir quand le match entre Naples et l'Inter sera reporté car le calendrier des Nerazzurri, toujours en course même en , est assez encombré après les reports des matches Juventus-Inter et Inter- . C'est déjà le troisième match reporté pour les hommes d'Antonio Conte en moins de deux semaines. Pour rappel, six matches de ont été reporté le week-end dernier, quatre avaient déjà été reporté la semaine précédente.