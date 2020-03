Le président de l'Inter tacle le président de la Série A : "Vous êtes le plus grand clown que j'ai jamais vu"

Le football italien a été plongé dans le désarroi par l'épidémie du Coronavirus dans le pays, et le président de l'Inter est sidéré.

Le président de l' , Steven Zhang, a ouvertement critiqué le président de la , Paolo Dal Pino, sur sa gestion de la crise des coronavirus. Un certain nombre de matches de , y compris la rencontre au sommet pour le titre entre l'Inter et la , devaient initialement être joués à huis clos avant d'être reportés à plus tard dans la saison. Maintenant, le match de l'Inter avec la Juve devrait se jouer dans la soirée du lundi 9 mars, avec une journée supplémentaire de matchs en milieu de semaine du 12 au 14 mai - une décision dont l'Inter n'est pas satisfait.

Steven Zhang ne s'est pas fait prier pour manifester son mécontentement à l'encontre de cette décision. Le président de l'Inter Milan a vidé son sac sur son compte Instagram : "Jouer avec le calendrier et toujours mettre la santé publique au second plan. Vous êtes probablement le plus grand clown et le plus sombre que j'aie jamais vu. 24 heures? 48 heures? 7 jours? Et quoi d'autre ? Quelle est votre prochaine étape ? Et maintenant, vous parlez d'esprit sportif et de compétition loyale ?".

"Soyez en sécurité, c'est le plus important"

"Que diriez-vous de ne pas protéger nos joueurs ou entraîneurs et leur demander de jouer pour vous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ? Oui, je vous parle. Notre président Lega Paolo Dal Pino. Honte à toi. Il est temps de vous lever et de prendre vos responsabilités ! C'est ce que nous faisons en 2020 ! Tout le monde dans le monde, peu importe si vous êtes fan d'Inter ou de Juve ou pas de fan du tout. Faites attention et soyez en sécurité. C'est la chose la plus importante pour vous, votre famille et notre société", a conclu le président de l'Inter Milan.

Pour rappel, en raison de l'épidémie de Coronavirus qui est arrivé en au cours de la dernière semaine et plus particulièrement en Lombardie, plusieurs matches de Serie A ont été annulé à la dernière minute, il y a une semaine, tandis que le week-end dernier après avoir voulu jouer certaines rencontres à huis-clos, la Serie A a finalement décidé de les reporter. Quatre rencontres ont eu lieu seulement lors de la 26ème journée, tandis que six rencontres avaient eu lieu la semaine précédente.

Dimanche, un décret gouvernemental a prolongé la suspension de tous les événements sportifs dans les régions touchées par le coronavirus jusqu'au 8 mars. La Serie A a annoncé une assemblée d'urgence pour "examiner les conséquences des mesures gouvernementales liées au coronavirus sur le calendrier". Le directeur général de l'Inter, Beppe Marotta, a critiqué la façon dont la ligue a géré la crise, suggérant que la saison ne pourrait pas être terminée car «l'équilibre du championnat a été modifié», certaines équipes voyant les matchs reportés et d'autres voyant les leurs continuer. Mis à part les préoccupations directement liées à l'épidémie, il y a des inquiétudes sur les effets physiques et psychologiques sur les joueurs si les rencontres se cumulent avant la fin de la saison. Toutes les compétitions de football de la saison 2019-20 doivent être terminées avant le 24 mai en raison de l'arrivée de l' à la fin de la campagne.